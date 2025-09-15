Caen las expectativas de inflación según el informe de la Universidad de Míchigan 📌
Estados Unidos - Informe de inflación de la Universidad de Míchigan correspondiente a junio: Condiciones actuales (Michigan): real...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
Estados Unidos - Informe de inflación de la Universidad de Míchigan correspondiente a junio: Condiciones actuales (Michigan): real...
Canadá - Ventas Mayoristas de abril: real: -2.3% mensual; pronóstico: -0.9% mensual; anterior: 0.2% mensual; Canadá...
El tipo de cambio USDCLP abrió al alza, influenciado por un entorno global marcado por un renovado aumento en la aversión al riesgo. El principal...
Los precios del petróleo se dispararon cerca de un 12 % en su punto máximo hoy como respuesta a la fuerte escalada del conflicto entre Irán...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias...
__________ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda...
Los mercados europeos se suman a la ola de ventas mundial tras la abrupta escalada del conflicto en Oriente Medio. El regreso de una amplia aversión...
Un ataque de las fuerzas israelíes contra las instalaciones nucleares iraníes en Natanz y otros objetivos estratégicos desató...
La geopolítica está en pleno auge. La renovada escalada del conflicto en Oriente Medio fue la principal causa del pánico en los mercados...
Un ataque israelí contra Irán ha desatado un terremoto geopolítico que seguirá siendo el foco principal de atención...
El par EUR/USD ha mostrado estabilidad tras la publicación de los datos de inflación en Francia y Alemania. Los informes recientes indican...
Los índices mundiales se desploman tras el lanzamiento de ataques aéreos israelíes contra las instalaciones nucleares de Irán,...
En la madrugada del 13 de junio de 2025, Israel orquestó una amplia operación militar dirigida contra numerosos sitios estratégicos...
Los índices de EE. UU. se recuperan con cautela de las caídas de ayer, en respuesta a una inflación del productor inferior a...
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. registran hoy su cuarta sesión consecutiva de caídas, borrando las alzas de comienzos...
Dato actual: +109 mil millones de pies cúbicos (bcf) Previsión: +108 bcf Dato anterior: +120 bcf El aumento...
Las acciones estadounidenses abren en rojo ante el pesimismo comercial persistente Los rendimientos del Tesoro caen tras datos de inflación...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y...
________ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor