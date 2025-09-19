📊 ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Daly de la Fed advirtió que si la inflación...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
EURUSD extiende el movimiento a la baja hoy, incluso a pesar de la declaración agresiva del economista jefe del BCE y los rendimientos estadounidenses...
Los precios del gas natural Henry Hub de EE.UU. (NATGAS) inician una nueva semana con una gran brecha de precios bajista, luego de una prueba de 3,00$...
Las acciones del banco suizo Credit Suisse (CSGN.US) están bajo presión al comienzo de la nueva semana debido a la noticia de la venta de...
Las criptomonedas comenzaron la semana con un estado de ánimo relativamente débil, a pesar del impulso positivo en los índices del...
AUDUSD es uno de los pares que pueden ver algunos movimientos en las próximas horas y días. El par recibió un golpe en el lanzamiento...
Los índices europeos se preparan para una mayor apertura Datos de pedidos de fábrica de EE. UU. para enero, revisión...
Los índices de Asia-Pacífico cotizan mayormente al alza hoy, probablemente respondiendo a un repunte de Wall Street el viernes. Nikkei,...
• Los índices estadounidenses extendieron el rebote el viernes y oscilaron cerca de un máximo de 2 semanas, junto con la disminución...
Las acciones de C3.ai (AI.US) subieron un 30 % el viernes después de que la compañía de tecnología publicara resultados optimistas...
La Fed publicó hoy su informe semestral de política monetaria y la próxima semana Powell testificará ante el Congreso. Su declaración...
Los precios de los fletes globales se mantienen en niveles bajos, incluso a pesar de la apertura de la economía china tras la pandemia. Sin embargo,...
CAF lidera la era ecológica A través de su filial polaca Solaris, CAF se ha adjudicado la producción de autobuses de hidrógeno...
Los mercados se preparan para otra interesante semana, cargada de eventos de alta relevancia. El máximo representante de la FED, Jerome Powell,...
El PMI de servicios ISM para EE. UU. cayó a 55,1 en febrero desde 55,2 en el mes anterior, por encima de las expectativas de los analistas de 54,5. índice...
Los precios del petróleo han colapsado después de que el WSJ informara de que los Emiratos Árabes Unidos iban a pedir a las autoridades...
US indices launched today's cash trading higher Lower yields bring some respite to tech sector C3.ai (AI.US) stock surges on upbeat...
El problema de Silvergate Capital ha provocado que el mercado empiece a ver similitudes con la situación de FTX, aunque esta vez el...
El oro cotiza un 0,5% más alto hoy, pero otros metales preciosos experimentan movimientos aún mayores. La plata y el platino ganan un 0,7%...
