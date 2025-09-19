El EUR ve poca reacción a las actas del BCE
Las actas de la última reunión del BCE acaban de publicarse, sin embargo, no provocaron ningún movimiento importante en el mercado,...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
El dólar estadounidense se fortaleció considerablemente después de los datos de hoy, mientras que los rendimientos subieron por encima...
Los índices europeos cotizan ligeramente a la baja DE30 prueba el límite inferior del canal descendente Covestro cae después...
Banco Santander supero los 3,75 euros por acción por primera vez desde finales de febrero de 2020 y en el acumulado del año ya se revaloriza...
Las cifras preliminares del IPC de febrero de la Unión Monetaria Europea (zona del euro) se publicaron a las 11:00h CEST de hoy. La impresión...
El EUR podría moverse más tarde hoy cuando se publiquen el informe del IPC de febrero de la zona del euro y las actasdel BCE a las 11:00h...
Los futuros del DAX apuntan a una apertura ligeramente a la baja de la sesión europea Los inversores de EUR esperan con ansias los...
Los índices estadounidenses terminaron la primera sesión de negociación de un nuevo mes en su mayoría a la baja. Mientras...
El mercado europeo terminó la primera sesión de negociación de marzo a la baja, con el DAX 40 cayendo casi un 0,4%, ya que los...
Las acciones de Rivian (RIVN.US) cayeron bruscamente ya que el productor de vehículos eléctricos publicó cifras de ingresos débiles...
Los principales índices de Wall Street continúan moviéndose a la baja el miércoles, ya que el IPC alemán más...
Las acciones de Virgin Galactic (SPCE.US) cayeron más del 15 % el miércoles, ya que el último informe trimestral reveló que...
Los datos macro volvieron a ejercer presión sobre el mercado Sesión mixta en los mercados tras la publicación de los datos de PMI...
La publicación del informe del Departamento de Energía de EE. UU. provocó algunos movimientos en el mercado del petróleo. Los...
El PMI manufacturero de ISM para EE. UU. subió a 47,7 en febrero desde 47,4 en el mes anterior, por debajo de las expectativas de los analistas...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy a la baja Los rendimientos más altos y los comentarios de Kaskhari...
El euro comenzó marzo con una nota fuerte ya que los nuevos datos preliminares de inflación de Francia y España mostraron que las...
Desde XTB hemos observado que las acciones de las empresas que operan en el sector inmobiliario del Reino Unido están cayendo hoy después...
La tasa de inflación anual en Alemania se mantuvo sin cambios en 8,7 % interanual en febrero, por encima de las estimaciones del mercado de 8,5...
