DE30 prueba la zona de resistencia de 15.500 pts antes de los datos del IPC
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
En la última jornada de febrero, una de las grandes cotizadas del Ibex35 y uno de los referentes del sector de infraestructuras y servicios Ferrovial...
Los datos macro de EE. UU. de ayer, es decir, una fuerte caída en el índice de confianza del consumidor del Conference Board (a pesar de...
AUDJPY ha estado cotizando lateralmente en los últimos días, pero el par puede estar dirigiéndose a una ruptura de esta pausa a corto...
Los PMI chinos optimistas respaldan el estado de ánimo de los mercados Se espera que el IPC alemán muestre una desaceleración PMIS...
Los índices estadounidenses terminaron la última sesión de operaciones de febrero a la baja. El S&P 500 cayó un 0,30...
Los principales índices europeos terminaron la sesión de hoy en su mayoría a la baja, con el DAX perdiendo un 0,11 %, ya que las...
Durante la sesión de hoy, el precio del oro rebotó en los mínimos recientes por encima de la marca de los 1.800 dólares la...
Las acciones de Zoom Video (ZM.US) subieron considerablemente antes de la apertura de EE. UU., ya que los especialistas en videoconferencia publicaron...
Meta Platforms (META.US) ha anunciado el lanzamiento de un equipo para desarrollar productos basados en IA para WhatsApp, Messenger e Instagram. La empresa...
La banca impulsa al Ibex a máximos La bolsa española logró desmarcarse del resto de índices mundiales por su gran exposición...
El índice de confianza del consumidor de la Conference Board de EE. UU. disminuyó a 102,9 en febrero, desde el 107,1 del mes anterior y muy...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy a la baja BofA considera que FED podría subir los tipos...
Tesis de inversión Aprovechando la batería de datos empresariales y el contexto macroeconómico actual vamos explorar en nuestro...
La economía canadiense se estancó en el 0,0 % en el último trimestre, después de un crecimiento del 0,7 % en el tercer trimestre. Sobre...
El índice Baltic Dry se disparó a máximos de 5 semanas y ha aumentado más del 80% en los últimos 7 días Los...
Petróleo (Brent): Arabia Saudita planea aumentar los precios de exportación de petróleo para las entregas a Asia Rusia...
La sesión europea ha cambiado poco DE30 frena las alzas de ayer Bayer cae casi un 5% tras previsiones decepcionantes Los índices...
