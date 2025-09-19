Gráfico del día - GBPUSD
La libra esterlina aprovechó ayer el impulso con GBPUSD recuperando la marca de 1,20 después del retroceso de la semana pasada. La euforia...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Índices europeos fijados para apertura plana Datos preliminares del IPC de febrero de Francia y España Se espera que el...
Los informes preliminares del IPC de febrero de Francia y España se publicaron hoy a las 8:45h CEST y a las 9:00h CEST, respectivamente. Las expectativas...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer ligeramente al alza. El S&P 500 subió un 0,31%, el Dow Jones sumó...
Los índices europeos terminaron la primera sesión de la semana al alza, con el DAX subiendo un 1,13 %, impulsado por las acciones de tecnología,...
Fisker (FSR.US) subió con fuerza el lunes después de que el fabricante de vehículos eléctricos confirmara que las entregas...
Las acciones de empresas que operan en el mercado del uranio, incluidas Cameco (CCJ.US), Denison Mines (DNN.US) o Uranium Energy Corp (UEC.US), que es...
El EUR se apreció fuertemente frente al USD durante la sesión europea, sin embargo, el impulso alcista perdió fuerza por la noche...
Las principales índices de Wall Street iniciaron la negociación de hoy en un estado de ánimo optimista, sin embargo, el estado de...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas USDCAD. El banco recomienda tomar una posición...
El EURUSD cayó bruscamente el viernes a su nivel más bajo desde principios de enero, sin embargo, el sentimiento mejoró después...
La sesión de hoy está marcada por una mejora en el sentimiento del mercado. El euro se está recuperando frente al dólar...
Las criptomonedas al comienzo de la semana están tratando de compensar las caídas del fin de semana, cuando Bitcoin retrocedió por...
Prepara tu semana de trading junto a uno de los traders más importantes de Europa y conozca las perspectivas del mercado. En este seminario, Pablo...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy al alza Pedidos de bienes duraderos en EEUU caen más...
NATGAS repunta tras las grandes caídas recientes La semana pasada, el precio registró un aumento del 12%, la mayor ganancia...
El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, se reunió hoy en Windsor con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen,...
Los índices europeos cotizan al alza DE30 por debajo de la zona de resistencia clave Commerzbank (CBK.DE) vuelve al índice DAX Los...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: La presidenta del BCE, Lagarde, dijo que una subida de...
