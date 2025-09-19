Gráfico del día - NATGAS
Los precios del gas natural en EE.UU. vuelven a iniciar una nueva semana con tendencia alcista. NATGAS continúa con el movimiento alcista iniciado...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Los mercados de renta variable cayeron durante la semana pasada condicionados por los últimos datos de inflación, que provocaron unas mayores...
Los índices europeos se preparan para una apertura ligeramente alcista Datos de segundo nivel de los Estados Unidos El primer ministro...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron a la baja al comienzo de una nueva semana. Nikkei cayó un 0,1%, S&P/ASX 200 se negoció...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy a la baja, con el DAX 40 cayendo un 1,72 % a su nivel más bajo desde el 1 de febrero,...
Las acciones de Beyond Meat (BYND.US) subieron más del 15 % el viernes después de que los productores de sustitutos de la carne a base de...
Bullard de la Fed, que es conocido por su enfoque agresivo, inesperadamente proporcionó algunos comentarios ligeramente pesimistas, que lograron...
Las minutas del FOMC ya quedaron atrás y ahora la atención de los mercados se desplaza hacia las minutas del BCE, programadas para el jueves....
De más a menos el Ibex35 en la última sesión de la semana Jornada volátil en los mercados donde las principales plazas...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas EURGBP. El banco recomienda tomar una posición corta en el par...
Unas cifras de PCE más altas de lo esperado provocaron una venta masiva en Wall Street y comentarios posteriores de dos miembros de la FED: Mester...
El sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para EE. UU. se revisó al alza a 67 en febrero, el más alto desde enero de 2022,...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy considerablemente más bajo Inflación del PCE subyacente...
El conglomerado aéreo IAG (IAG.ES) cerró el 2022 con un beneficio de 431 millones de euros, dejando atrás dos años en...
⬇Cifras de PCE más altas de lo esperado ejercen presión sobre las acciones de EE. UU. Los futuros vinculados a los principales índices...
Paquete de datos de enero: • Inflación PCE general: 5,4 % interanual frente al 5,0 % interanual esperado (5,0 % interanual anterior) •...
Bitcoin todavía ronda los $24,000 y su volatilidad se ha limitado notablemente durante varios días, lo que históricamente precedió...
Los índices europeos borran las ganancias iniciales La atención de los inversores se centra en el informe de inflación PCE BASF...
El dólar estadounidense es una de las monedas del G10 con mejor rendimiento alrededor de dos horas antes de la publicación de los datos PCE...
