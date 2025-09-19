1️⃣ año de guerra en Ucrania 🇺🇦
Se cumple un año del estallido del conflicto bélico en Ucrania, y tras el último discurso de Putin desgraciadamente todo hace indicar...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
La nueva era de la televisión en España En España, el consumo televisivo ha marcado un mínimo histórico en el 2022....
Las acciones de Cineworld Group (CINE.UK) están perdiendo más de un 25% a principios de la sesión de hoy tras los reveses contra la...
EURJPY ha visto algunos movimientos hoy. Las audiencias de confirmación de Kazuo Ueda, quien reemplazará a Kuroda como jefe del BoJ, proporcionaron...
Los índices europeos se preparan para abrir al alza PCE Base de EE. UU. se desacelerará ligeramente en enero Mester y Bullard...
Los índices de Wall Street tuvieron una sesión volátil ayer, pero finalmente terminaron al cierre con ganancias decentes. S&P...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy mayormente al alza, con el índice de referencia Stoxx 600 subiendo un 0,1 % y...
Las acciones de Lucid Motors (LCID.US) cayeron más de un 17,0% el jueves después de que el fabricante de vehículos eléctricos...
Los principales índices de Wall Street iniciaron la sesión del jueves al alza, sin embargo, el sentimiento optimista se desvaneció...
Danske Bank emitió una recomendación para el par de divisas USDJPY. El banco recomienda tomar una posición...
La publicación del informe del Departamento de Energía de EE. UU. no logró desencadenar grandes movimientos en el mercado petrolero....
EL IBEX RECUPERA LOS 9.200 PUNTOS TRAS LAS CORRECCIONES DE LAS ÚLTIMAS JORNADAS. Los mercados financieros se encuentran en fase de distribución...
La Administración de Información de Energía (EIA) de EE. UU. publicó hoy que los suministros de Estados Unidos de gas natural...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy al alza Las solicitudes de prestación por desempleo cayeron inesperadamente PIB...
Ya están disponibles para todos los clientes activos de XTB la actualización de los activos de la visión de mercados que realiza Pablo...
Los datos del PIB de EE. UU. para el cuarto trimestre de 2022 se revisaron a la baja a 2,7 % desde la lectura inicial de 2,9 %. Las estimaciones actualizadas...
Bitcoin se está debilitando nuevamente y cayendo por debajo de los 24 000$, aunque los futuros de Wall Street cotizan ligeramente al alza hoy, y...
Las acciones de Alibaba Group Holding Ltd (BABA.US) subieron un 6,0% antes de la campana de apertura después de que el gigante chino del comercio...
Sentimiento alcista del mercado en Europa Inflación de la Eurozona revisada ligeramente al alza Mercedes-Benz inicia una cooperación...
