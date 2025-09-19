📊 ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Las actas del FOMC desencadenaron una reacción agresiva...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
El Banco Central de la República de Turquía anunció su última decisión sobre las tasas hoy a las 12:00h CEST. La expectativa...
Esta semana se cumple el primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania. Si bien se esperaba que el conflicto fuera de corta duración,...
Nvidia (NVDA.US) está ganando casi un 8 % antes de la apertura de Wall Street, ya que los ingresos y beneficios superaron las expectativas de los...
EURUSD ha estado cotizando a la baja desde principios de febrero. El principal par de divisas retrocedió casi un 4 % desde el máximo diario...
Los índices europeos se preparan para una apertura ligeramente alcista Revisiones de los datos del IPC europeo y los datos del PIB...
Los índices estadounidenses terminaron el comercio de ayer mixtos. El S&P 500 cayó un 0,16 %, el Dow Jones bajó un 0,26 %,...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy a la baja con el Stoxx 600 cayendo un 0,4% arrastrado por los sectores de minería...
Las actas de la última reunión del FOMC fueron agresivas, pero los inversores esperaban esta narrativa. El documento no presentó mucha...
Se acaba de publicar el acta de la última reunión del FOMC. La publicación fue percibida como agresiva, pero inicialmente no desencadenó...
Las acciones de Palo Alto Networks (PANW.US) subieron más del 11,0% el miércoles después de que la empresa de ciberseguridad publicara...
Bitcoin Comencemos el análisis de hoy con el gráfico de Bitcoin. Al observar el intervalo D1, uno puede notar que, a pesar de varios intentos,...
Credit Suisse emitió una recomendación para el par de divisas AUDNZD. El Banco recomienda tomar una posición...
Tesla - fabricante de coches autónomos Las acciones de Tesla (TSLA.US) estuvieron bajo presión la semana pasada después de la noticia...
La última reunión del FOMC terminó con una subida de 25 puntos básicos y, hasta hace poco, el mercado había asumido...
El Ibex35 lideró las correcciones de la sesión Jornada negativa de mitad de semana aun cuando el calendario macroeconómico no ofreció...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de contado de hoy ligeramente al alza Las actas del FOMC se publicarán a...
James Bullard, presidente de la Fed de St. Louis, comentó hoy con dureza sobre la política monetaria y vemos una mayor caída del eurodólar....
Shell (SHEL.UK) lo está haciendo bien a pesar de que los problemas de suministro de invierno y la crisis energética no se han materializado....
El dólar australiano es la divisa del G10 con el peor desempeño en la actualidad, arrastrado por datos macroeconómicos decepcionantes....
