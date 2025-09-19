📊 ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Si bien las acciones de EE.UU. comenzaron el día...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Los mercados europeos caen después de sesiones débiles en Asia y EE. UU. La atención de los inversores se centra en las actas...
El instituto alemán IFO publicó los últimos datos de la encuesta de febrero hoy a las 10:00h CEST. Los datos llegaron en su mayoría...
El dólar neozelandés es la moneda del G10 con mejor desempeño en la actualidad. La fortaleza del NZD está impulsada por la...
Los índices europeos se preparan para una apertura plana de la sesión de contado Las actas del FOMC vencen a las 20:00h CEST Datos...
Wall Street cayó con fuerza durante la primera sesión después de un largo fin de semana. El S&P 500 cayó un 2,00 %,...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy a la baja, con el Dax cayendo un 0,52 % debido a que la actividad del sector privado...
El precio del gas continúa moviéndose a la baja y confirmó la ruptura de la zona de consolidación. Los factores fundamentales...
Las acciones de Vir Biotechnology (VIR.US) subieron más de un 8,0 % el martes después de que Goldman Sachs mejorara la calificación...
El Ibex vuelve a frenar en los 9.300 puntos La bolsa española cerró en negativo por segunda sesión consecutiva, pero sigue cerca...
BofA emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. El banco recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes...
La principal criptomoneda está tratando una vez más de superar los 25.000$, algo que no ha logrado en varias ocasiones durante la semana...
Spotify (SPOT.US) viene acumulando una revalorización del 20% desde la presentación de su informe trimestral el pasado 31 de enero de...
El par EURUSD cayó bruscamente luego de la publicación de los últimos datos del PMI de los EE. UU., sin embargo, los compradores recuperaron...
La primera sesión de Wall Street de esta semana no empezó favorable para los alcistas. Ayer, debido a la celebración del Día...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy a la baja Flash PMI por encima de las expectativas Walmart...
El PMI manufacturero de EE. UU. de S&P Global subió a 47,8 en febrero desde 46,9 en enero, muy por encima de las previsiones del mercado...
Petróleo Los inventarios de petróleo de EE.UU. han subido por encima de un rango de 5 años para este período...
Wall Street ignoró los resultados mucho mejores de lo previsto de los analistas de la cadena de supermercados más grande de EE.UU., Walmart...
