ÚLTIMA HORA: El CAD se debilita después de las ventas minoristas y los datos de inflación de Canadá
Los datos de ventas minoristas de Canadá para diciembre se publicaron a la 14:30h CEST. El informe resultó ser mixto y provocó algunos...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Bolsas del Viejo Continente mixtas antes de los PMI de EE.UU. El sentimiento ZEW sorprende al alza El fabricante de calzado de las marcas Nike...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Las materias primas energéticas cotizan mixtas:...
Las acciones de Home Depot Inc. (HD.US) cayeron más de un 4,0% antes de la campana de apertura después de que el gigante minorista de mejoras...
Los contratos europeos de emisión de carbono (EMISS) han alcanzado hoy máximos históricos de 100€. El motor de las cotizaciones...
NZDCAD es el par de divisas que puede experimentar algunos movimientos en las próximas horas. Es probable que la publicación de los datos...
Los índices ZEW alemanes de febrero se publicaron hoy a las 11:00h CEST. Tanto el sentimiento económico como las condiciones actuales, los...
El dólar canadiense se está debilitando frente al dólar estadounidense antes de una lectura de inflación de Canadá,...
Los índices Flash PMI de Francia y Alemania se publicaron esta mañana a las 9:15h CEST y 9:30h CEST, respectivamente. Los datos franceses...
Índices europeos fijados para una apertura ligeramente a la baja Índices Flash PMI de febrero de Europa y EE. UU. Ganancias...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron mixtos hoy. Nikkei y S&P/ASX 200 cayeron un 0,2 % cada uno, Kospi y Nifty 50 ganaron un 0,1...
Los principales índices europeos terminaron la sesión de hoy mayormente a la baja, con el Dax cerrando ligeramente por debajo de la línea...
El EURUSD se desplomó brevemente la semana pasada por debajo del soporte clave en 1.0660, sin embargo, los vendedores lograron borrar algunas de...
El impulso alcista de los últimos meses se moderó en febrero. Las últimas sesiones han estado marcadas por cierta indecisión...
MUFG emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. El banco recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes...
El precio del cobre subió más del 1,5% el lunes, ya que el optimismo sobre una posible recuperación en China, junto con un dólar...
El dólar australiano es la divisa del G10 con mejor rendimiento en la actualidad, ya que el aumento de los precios del cobre parece respaldar las...
Se puede observar una señal técnica alcista muy importante en el gráfico del oro. El precio rebotó en la zona de soporte principal...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Los inversores de EE. UU. y Canadá estarán...
