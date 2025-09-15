⌚ Boletín Diario de Mercados
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y...
________ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda...
El peso chileno inició la sesión del jueves con una apreciación del 0,6 %, cotizándose en torno a 927 pesos por dólar...
El tipo de cambio GBP/USD cayó alrededor de un 0,25 % hasta 1,3550, mientras que los rendimientos de los gilts a 2 años descendieron hasta...
Estados Unidos – Datos de Empleo: Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: actual: 248.000; previsión: 242.000; anterior:...
Informe de empleo en EE. UU. Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: 248.000 reales; 242.000 previstas; 248.000 anteriores. Promedio...
Las acciones de Oracle Corporation (ORCL.US) suben más del 8% en las operaciones previas a la apertura del mercado en la Bolsa de Valores de Nueva...
Los índices europeos cotizan a la baja. Las mayores caídas se ven en los índices de Polonia, Austria y Alemania, con descensos del...
El informe económico clave del día es la publicación del IPP de EE. UU., junto con las solicitudes semanales de subsidio por desempleo. Las...
La libra esterlina se deprecia tras la publicación de datos macroeconómicos más débiles para el Reino Unido. La cifra más...
El secretario del Tesoro, Bessent, declaró en el Congreso que es "muy probable" que Trump retrase la implementación de los aranceles...
Los principales índices estadounidenses cerraron la jornada con ligeras subidas, manteniéndose cerca de sus máximos históricos....
GitLab, la compañía tecnológica estadounidense que desarrolla una plataforma DevSecOps integral, presentó sus resultados financieros...
El peso mexicano se fortaleció con fuerza este miércoles, apreciándose cerca de un 1,1 % frente al dólar y cotizando por debajo...
El tipo de cambio en Chile experimentó un descenso significativo durante la jornada del miércoles 11 de junio, al pasar de 942 a 933 pesos...
Secretario del Tesoro, Scott Bessent Declaró que las empresas extranjeras que rechazan el impuesto propuesto por la Casa Blanca, conocido...
EUR/USD (gráfico en intervalo de 1 hora) El gráfico del EUR/USD muestra una zona de resistencia fuerte entre 1.144 y 1.150, que históricamente...
Fundada hace más de 100 años, L’Oréal (CAC 40) es la empresa líder en el sector de la belleza y ha logrado...
Estados Unidos – Datos de la EIA: Inventarios de gasolina: Actual: +1,504 millones de barriles Previsión: +1,100 millones Anterior:...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor