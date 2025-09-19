DE30: El DAX pierde su impulso alcista desde el inicio de la sesión
Las bolsas del Viejo Continente bajan ligeramente en el inicio de semana. Moody's rebaja la calificación crediticia...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Los índices chinos subieron más del 2,0% el lunes, recuperándose parcialmente de una fuerte caída en la sesión anterior,...
Las bolsas siguen confiadas a pesar de los recientes repuntes en el consumo, la solidez del mercado laboral en EEUU y una inflación que sigue por...
Las criptomonedas comenzaron la semana con sentimientos mixtos, ya que los vendedores detuvieron los intentos de Bitcoin de superar la resistencia clave...
Los precios del gas natural en EE. UU. estaban cayendo a fines de la semana anterior y el movimiento se profundizó a principios de esta semana con...
Los informes alimentados por los medios de una adquisición pendiente de Telecom Italia (TIT.IT) por parte de dos partes rivales, el fondo estadounidense...
NZDJPY puede estar entrando en una semana volátil. El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda tiene previsto anunciar la próxima decisión...
Los índices europeos abren al alza Se espera que la liquidez se vea afectada por las vacaciones en EE. UU. y Canadá Flash...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron mayoritariamente al alza al comienzo de una nueva semana. Nikkei y S&P/ASX 200 cotizaron un...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy a la baja, a pesar de que la inflación del productor en Alemania disminuyó...
El precio del gas cayó con fuerza en las últimas horas. Según el recuento de plataformas petroleras de Baker Hughes, se agregó...
Las acciones de DraftKings (DKNG.US) se dispararon más de un 15,0% el viernes después de que la compañía de apuestas deportivas...
En cuanto a la situación reciente en el mercado del paladio, casi nadie esperaba una liquidación tan drástica como la que tuvo lugar...
Citi emitió una recomendación para el par de divisas USDJPY. El banco recomienda tomar una posición corta en...
Credit Suisse emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. El banco recomienda tomar una posición...
La semana actual de los mercados fue ajetreada. Si bien la agenda no es tan intensa la próxima semana, los activos tendrán algunas posibilidades...
El dólar estadounidense se debilitó bruscamente después del comienzo de la sesión de América del Norte y los nuevos...
Los índices de EE. UU. han empezado la sesión de hoy a la baja US2000 oscila alrededor de la resistencia clave Las acciones...
