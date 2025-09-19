Los bancos esperan 3 subidas de tipos por parte de la Fed
Los principales bancos estadounidenses como Goldman Sachs y JP Morgan indican que lo más probable es que la Fed continúe subiendo los tipos...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Con este vídeo te presentamos el resumen semanal de nuestras carteras de inversión comentando los hechos más relevantes que han...
El EURUSD se alejó aún más de un máximo de nueve meses de 1,1000$ alcanzado el 2 de febrero, ya que los inversores se apresuraron...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Mester dijo que los datos recientes muestran que la demanda...
El precio del crudo WTI cayó un 2,4 % el viernes y se dirige a una caída semanal de casi un 5 %, ya que los sólidos datos económicos...
Tesla (TSLA.US) anunció la retirada del mercado de 362,758 autos, diciendo que el software autónomo 'experimental' impulsado por...
El sentimiento europeo se debilita al final de la semana Mercedes-Benz publica resultados del cuarto trimestre Tesla bajo presión por fallas...
Bitcoin reanudó sus caídas después de alcanzar temporalmente niveles superiores a 25.000$ ayer. En las últimas horas de la...
Las acciones del gigante automotriz alemán Mercedes-Benz (MBG.DE) lideran actualmente las alzas entre las empresas que cotizan en la bolsa...
El estado de ánimo en los mercados mundiales se agrió esta semana con los datos de crecimiento de los precios de EE. UU. como un factor clave....
El jefe de la Fed de St. Louis, James Bullard, y la jefa de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, comentaron con dureza sobre la situación de la...
Los índices europeos cotizan entre un 0,3 % y un 0,5 % antes de la apertura Discursos de miembros de la Fed y el BCE Resultados...
Los índices de EE. UU. cerraron la negociación de ayer a la baja, ya que la publicación del PPI de EE. UU. más alto de...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy al alza, sin embargo, borraron la mayoría de las ganancias iniciales después...
Las acciones de Shopify (SHOP.US) cayeron más del 16,0 % el jueves después de que la débil orientación financiera del primer...
Los últimos comentarios de Pill del BoE, no afectaron a la libra esterlina. El economista jefe del Banco de Inglaterra opta por un ritmo de subida...
EURCAD subió ligeramente después de los comentarios de dos prominentes banqueros centrales. El economista jefe del BCE, Philip Lane, dijo...
EL IBEX SE MARCA COMO OBJETIVO MANTENER LOS 9300 PUNTOS, MÁXIMOS DE HACE 3 AÑOS Los mercados financieros siguen mostrándose...
BNP Paribas emitió una recomendación para el par de divisas NZDJPY. El banco recomienda tomar una posición corta en el par con...
Las acciones de C3.ai subieron más de un 120% desde principios de año y muchos inversores se preguntan si estamos ante una burbuja especulativa...
