DE30: Corrección importante
El índice líder alemán ha retrocedido brevemente. W1 El DAX/DE30 estuvo cerca del máximo del año hoy, pero poco...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy a la baja El IPP de EE.UU. subió inesperadamente en enero Las...
Los mercados en Europa ligeramente más altos después de la publicación del IPC de EE. UU. de ayer Euforia sobre las acciones...
Los índices de Wall Street se vieron afectados después de la publicación de un nuevo paquete de datos de la economía estadounidense....
Bitcoin ha vuelto a un crecimiento dinámico y está aumentando su dominio en la capitalización del mercado de criptomonedas, que ya...
El índice FRA40 subió un 1,0% durante la sesión de hoy, superando a sus pares regionales y acercándose al máximo histórico...
Los precios al productor en los EE. UU. disminuyeron a 6,0 % interanual en enero desde 6,2 % en el mes anterior y por encima de las expectativas del mercado...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Las criptomonedas cotizan al alza: Bitcoin gana un 2,2...
Los precios del gas natural en EE. UU. han estado cotizando lateralmente desde principios de febrero. Los alcistas intentaron superar el límite...
Índices europeos inician sesión al alza Se espera que la inflación del IPP de EE. UU. se desacelere 13 discursos...
Los índices estadounidenses terminaron la negociación de ayer ligeramente al alza. El S&P 500 ganó un 0,28 %, el Dow Jones...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy al alza, con el DAX subiendo un 0,82 % y el índice francés CAC 40 subió...
FRA40 Comencemos el análisis de hoy con el gráfico FRA40. Mirando el marco de tiempo semanal, podemos ver que el índice francés...
Acaba de empezar el discurso de la presidenta Lagarde jefe del BCE proporciona algunos comentarios sobre la situación económica...
Las acciones de Airbnb (ABNB.US) subieron más del 10,0% el miércoles después de que la compañía de viviendas compartidas...
El Ibex35 aguanta tras los datos de ventas minoristas de EE.UU. Sesión de correcciones principalmente en Wall Street tras el varapalo que recibieron...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy a la baja Las ventas minoristas de EE. UU. aumentaron más...
La publicación de un informe del Departamento de Energía de EE. UU. provocó algunos movimientos en el mercado del petróleo....
La inteligencia artificial ha influido durante mucho tiempo en la imaginación humana. Si bien todavía estamos muy lejos de crear la llamada...
