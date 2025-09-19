Producción industrial de EE.UU. por debajo de las expectativas
La producción industrial en EE.UU. aumentó al 0,0 % en enero, desde una caída intermensual revisada a la baja del -1,0 % en diciembre...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Los datos de ventas minoristas de EE. UU. de enero se publicaron a la 14:30h CEST. El informe resultó ser mejor de lo esperado y provocó...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Los metales preciosos cotizan en su mayoría a la...
Los mercados en Europa están cotizando en niveles mixtos después de la lectura del IPC de ayer Encavis gana tras publicación...
El precio del oro cayó más de un 1,0 % durante la sesión de hoy y cotiza a niveles no vistos desde principios de enero, ya que las...
El informe de ventas minoristas de EE.UU. de enero se publicará hoy a la 14:30h CEST y este dato puede ser clave para futuras decisiones de la Fed....
El dólar estadounidense se está fortaleciendo frente al euro después de que la inflación de EE.UU. mostrara una menor tasa...
Telefónica coge impulso. Si bien su plan estratégico de reducción de deuda sigue a buen ritmo, donde se espera que alcance el objetivo...
Los datos de inflación del Reino Unido para enero se publicaron hoy a las 8:00h CEST. La publicación mostró una desaceleración...
Los índices europeos se preparan para una apertura ligeramente superior Datos de ventas minoristas de EE. UU. para enero a la 14:30h...
Los índices de EE. UU. tuvieron una sesión volátil ayer con un IPC de EE. UU. más alto de lo esperado para enero,...
La inflación general del IPC de EE. UU. se desaceleró del 6,5 al 6,4 % en enero (exp. 6,2 % interanual), mientras que el indicador...
Una lectura del IPC superior a la esperada para enero de los Estados Unidos condujo al fortalecimiento del dólar estadounidense, que se vio magnificado...
Thomas Barkin, jefe de la Fed de Richmond, y la jefa de la Fed de Dallas, Lorie Logan, comentaron hoy sobre la situación de la política monetaria...
El Ibex aguanta las embestidas La bolsa española finalizó la sesión en positivo en una jornada marcada por la publicación...
Los índices de Wall Street caen tras el IPC de EE. UU. Más alta de lo esperado US100 cae más del 1% Palantir y Cadence...
Bitcoin está tratando de detener las caídas en 21.500$ hoy después de que una lectura de inflación de EE. UU. mostrara una...
La inflación estadounidense sorprendió a los mercados con una publicación superior a la esperada. La tasa de inflación anual...
