ÚLTIMA HORA: CAD se fortalece considerablemente convlos datos optimistas de empleo
La publicación de los datos laborales canadienses a la 14:30h CEST provocó movimientos en el mercado del dólar canadiense. El informe...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Las acciones de Lyft (LYFT.US) cayeron más de un 30 % antes de la campana de apertura después de que la empresa de transporte público...
Los mercados en Europa pierden terreno al final de la semana DAX una vez más prueba la zona de consolidación recientemente rota Desplome...
Con este vídeo te presentamos el resumen semanal de nuestras carteras de inversión comentando los hechos más relevantes que han...
Según los medios de comunicación, un posible nuevo jefe del BOJ Ueda declaró que la política monetaria actual es apropiada...
El par GBPJPY experimentó mucha volatilidad por la mañana, ya que los operadores digirieron los últimos datos del Reino Unido y las...
El primer ministro ruso Novak anunció que Rusia limitaría la producción de petróleo a 500.000 barriles diarios en marzo como...
Índices europeos fijados para apertura a la baja Datos de empleos de Canadá Sentimiento del consumidor de UoM preliminar Discursos...
El yen japonés se fortelece considerablemente tras la noticia de que el economista Kazuo Ueda podría reemplazar a Kuroda en abril, luego...
El Producto Interno Bruto (PIB) de Reino Unido se expandió 0,40% en el cuarto trimestre de 2022 respecto al mismo trimestre del año anterior,...
Los índices de EE.UU. cerraron la jornada de ayer a la baja. El S&P 500 cayó un 0,88 %, el Dow Jones bajó un 0,73...
La sesión de hoy en la bolsa europea ha sido de éxito. Los principales índices del Viejo Continente subieron al alza poco después...
BNP Paribas emitió una recomendación para el par de divisas USDJPY. El Banco recomienda tomar una posición corta en el...
Los inversores continuaron hoy con la intensa venta masiva de acciones de Alphabet (GOOGL.US) luego del error de ayer del chatbot de IA, Bard (laMDA),...
Iger - El icono de la empresa vuelve a la acción El regreso de Bob Iger, el presidente que trajo a los accionistas un retorno de más...
EL IBEX CONSOLIDA DE NUEVO LOS 9200 PUNTOS Las bolsas europeas han tenido una sesión ligeramente alcista. Las previsiones de una reactivación...
EIA almacenamiento de gas natural. Publicado: -217 bcf. Esperado: -195 bcf. Anterior: -151 bcf Las acciones todavía están por encima de...
Wall Street inicia sesión de hoy al alza Alphabet amplía las caídas de ayer Disney, Philip Morris y PepsiCo ofrecen mejores...
Las acciones de Disney (DIS.US) ganaron más del 7% antes de la apertura, ya que la compañía reportó resultados trimestrales...
