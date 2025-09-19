Resumen de la sesión en el IBEX35
Los discursos agresivos de la Fed presionan al mercado Nueva sesión bursátil donde predominó la presión vendedora en los...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Los discursos agresivos de la Fed presionan al mercado Nueva sesión bursátil donde predominó la presión vendedora en los...
16:30h CEST - Informe del DOE sobre inventarios de petróleo. Inventarios de petróleo. Real: 2.423 mb. Esperado: +2.457 mb (API: -2.184...
El responsable de la Fed de Nueva York, John C. Williams realizó comentarios hoy sobre la política monetaria de EE.UU.: La política...
La sesión del miércoles en Wall Street de EE. UU. comenzó con un estado de ánimo mixto. Los futuros cotizan actualmente cerca...
Bitcoin cotiza cerca de 23.000$ hoy. Tras el discurso de Powell ayer, las criptomonedas no pudieron continuar con su rally a pesar de la euforia inicial....
Hace apenas unos meses, los medios sugirieron comprar prendas de abrigo para el próximo invierno debido a los precios extremos de la energía...
Las acciones de Uber Technologies (UBER.US) subieron considerablemente antes de la campana de apertura después de que la compañía...
Bolsas del Viejo Continente amplían ganancias tras los comentarios de Powell ayer DAX probó el límite superior de la zona de...
El gigante del sector del entretenimiento Disney (DIS.US) publicará sus resultados del cuarto trimestre de 2022 después de la sesión...
US500 Comencemos el análisis de hoy con el gráfico US500. Mirando el marco de tiempo diario, podemos ver que el índice está...
El índice del dólar cayó por debajo de 103 el miércoles, extendiendo las pérdidas de ayer provocadas por los últimos...
Los índices europeos se preparan para abrir al alza Discursos de miembros de la Fed Informe EIA sobre inventarios de petróleo Disney...
Los índices de EE. UU. terminaron la sesión de ayer al alza. El S&P 500 subió un 1,29 %, el Dow Jones subió...
La mayoría de los índices europeos han cerrado la sesión de hoy ligeramente al alza, gracias al sólido comportamiento de...
Las acciones de Microsoft (MSFT.US) subieron casi un 4,0% el martes después de que el gigante tecnológico anunciara que combinará...
Los comentarios iniciales de Powell sonaron moderados cuando aseguró a los mercados que el proceso de desinflación ha comenzado, particularmente...
Las acciones de Activision Blizzard (ATVI.US) subieron considerablemente después de que un importante desarrollador de juegos publicara resultados...
Bed Bath & Beyond (BBBY.US) ha anunciado una oferta pública de acciones con la esperanza de que la decisión le ayude a evitar la quiebra...
Powell habla hoy en un evento organizado por el Club Económico de Washington. Su declaración era muy esperada por los mercados debido a posibles...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor