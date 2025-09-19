ÚLTIMA HORA: USD se debilita durante el discurso de Powell
Powell habla hoy en un evento organizado por el Club Económico de Washington. Su declaración era muy esperada por los mercados debido a posibles...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Powell habla hoy en un evento organizado por el Club Económico de Washington. Su declaración era muy esperada por los mercados debido a posibles...
A la espera de la FED Sesión de nuevo con signo plano entre los principales índices mundiales, que quedan a la espera de las palabras...
Los comentarios agresivos de Nagel del BCE no lograron respaldar al euro, que se está debilitando frente al mercado general en medio de la fortaleza...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy a la baja Discurso de Powell a las 18:00h CEST Chegg (CHGG.US) se desploma...
La criptomoneda Graph ha superado una capitalización de mercado de 1.000$ millones y se cotiza más del 35% en la actualidad. El repunte puede...
Las acciones de Pinterest (PINS.US) cayeron bruscamente el lunes después de que la compañía de redes sociales publicara resultados...
El ánimo de los inversores en el Viejo Continente mejoró ligeramente DAX prueba el límite superior de la zona de consolidación...
Petróleo Los precios del petróleo y de los productos refinados del petróleo se mantienen estables a pesar de la entrada en vigor...
El mercado espera que Microsoft (MSFT.US) probablemente revele nueva información relacionada con ChatGPT El evento comenzará alrededor...
Uno de los nombres que más decepcionó al mercado el año pasado fue NIO (NIO.US). El fabricante chino de vehículos eléctricos...
USDCAD ha estado negociando en un patrón de triángulo descendente desde octubre de 2022. El par no logró superar la zona de resistencia...
Los índices europeos inician la sesión al alza Discursos de Powell y Macklem Biden pronunciará su discurso sobre...
Los índices de EE.UU. terminaron la sesión de ayer a la baja pero alejados de los mínimos diarios. El S&P 500 cayó un...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy a la baja, con el DAX alemán cayendo un 0,84 %, ya que los datos NFP más...
Las acciones PayPal (PYPL.US)se negocian un 2,5% más bajas el lunes después de que Raymond James rebajó la calificación de...
El par EURUSD cayó al nivel más bajo desde principios de enero, extendiendo las pérdidas recientes en medio de una fortaleza más...
El crudo WTI continúa moviéndose a la baja al comienzo de la semana, ya que el fortalecimiento del dólar ejerce presión sobre...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas EURGBP. El banco recomienda tomar una posición corta en el par...
Las últimas sesiones han estado marcadas por la reanudación de la presión vendedora sobre el par EUR/USD. EURUSD - Gráfico...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor