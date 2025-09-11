Índices estadounidenses mixtos tras datos débiles de empleo (NFP)
Los mercados al contado en EE. UU. recortaron las alzas tras unos datos laborales más débiles. El S&P 500 retrocede un 0,12 %, mientras...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
Petróleo La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción. En esta ocasión, la OPEP+ restaurará 1,65 millones de barriles diarios respecto a los recortes de 2020, provocados por la COVID-19....
Leer más
Los mercados al contado en EE. UU. recortaron las alzas tras unos datos laborales más débiles. El S&P 500 retrocede un 0,12 %, mientras...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 El NFP de agosto mostró solo 22.000 empleos creados y una tasa de desempleo...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄 -------------------------------------------------------------- 📈 ¡Únete...
USDCLP se mantiene volátil tras débil dato laboral en EE.UU. El mercado cambiario chileno reaccionó con marcada volatilidad luego...
Peso mexicano avanza y el dólar cede terreno El peso mexicano avanza este jueves y logra contener la presión compradora sobre el dólar,...
El Dow Jones Industrial Average (DJIA) cerró la sesión de ayer con una sólida alza. Desde una perspectiva técnica en el gráfico...
Los datos del mercado laboral en EE. UU. resultaron muy débiles. A pesar de que se esperaba una creación de alrededor de 75.000 empleos,...
El petróleo alcanzó su mínimo en dos semanas tras el informe de que Arabia Saudí está presionando a la OPEP+ para considerar...
Canadá – Datos de empleo de agosto: Cambio en el empleo: -65,5K (Previsión: +4,9K | Anterior: -40,8K) Tasa de desempleo:...
Estados Unidos – Datos de empleo de agosto: Nóminas no agrícolas (NFP): 22K (Previsión: 75K | Anterior: 79K) Tasa...
Broadcom (AVGO.US) publicó sus resultados del tercer trimestre fiscal, superando ampliamente las expectativas del mercado y confirmando el creciente...
_______ 📈 ¡Únete a nuestro canal exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp:...
El informe de empleo (Non-Farm Payrolls) es el principal termómetro del mercado laboral estadounidense – y puede marcar el rumbo de la próxima...
El informe del mercado laboral estadounidense de agosto es bastante difícil de estimar, tanto por la gran cantidad de información negativa...
El par de divisas EUR/USD ha mostrado una reacción contenida tras la publicación de los datos del Producto Interior Bruto (PIB) de la zona...
La sesión de hoy en el mercado bursátil alemán estuvo marcada por cambios significativos en la composición del índice...
Los pedidos de fábrica en Alemania caen un 2,9% intermensual frente al 0,5% esperado de crecimiento y el -1% en la lectura anterior. Métricas...
Hoy es un día clave para la publicación de los datos del mercado laboral en EE. UU. El informe de empleo del NFP será crucial para...
Wall Street cerró la sesión con subidas: tanto el S&P 500 como el Dow Jones subieron un 0,8%. Por su parte, el Nasdaq subió un...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor