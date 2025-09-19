ÚLTIMA HORA: El CAD se debilita tras los optimistas datos del PMI Ivey de Canadá
El índice Ivey Purchasing Managers de Canadá aumentó considerablemente a 60,10 en enero, recuperándose de la revisión...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy a la baja Estados Unidos decidió derribar un globo espía...
El precio del aluminio aumentó considerablemente después de que Bloomberg informara que EE.UU. está listo para imponer un arancel...
Desde XTB hemos analizado los activos de riesgo, que abrieron la semana con un estado de ánimo más débil, lo que está...
El precio del cobre retrocedió al nivel más bajo desde principios de enero en medio de preocupaciones sobre la demanda y un dólar...
DAX prueba el límite superior de la zona de consolidación Deutsche Post (DPW.DE) bajo la presión de las huelgas en...
Las acciones de Rothschild & Co (ROTH.FR) subieron más de un 17,0% el lunes tras la noticia de que Concordia, el holding de la poderosa familia...
La temporada de resultados de Wall Street para el cuarto trimestre de 2022 aún está en marcha. Si bien las grandes empresas tecnológicas...
GBPJPY cotiza ligeramente al alza esta mañana. El par se recuperó de una caída anterior después de los comentarios de BoE Mann....
Los índices europeos cotizan a la baja al comienzo de la sesión Índice europeo Sentix y datos de ventas minoristas Resultados...
Los mercados de renta variable continúan imparables ante la expectativa de una caída progresiva de la inflación y el final del ciclo...
Los índices de Asia-Pacífico iniciaron una nueva semana a la baja en medio del aumento de las tensiones entre Estados Unidos y China....
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy con ánimos mixtos, con el índice de referencia Stoxx 600 subiendo un 0,3%...
La mayoría de las materias primas se enfrentan a una presión significativa por parte de los bajistas, ya que los últimos datos de...
Las acciones de Starbucks (SBUX.US) perdieron más del 3,5 % el viernes después de que la cadena de cafeterías informara cifras financieras...
subieron más del 20% hoy D.A. Davidson actualizó la compañía de software a la calificación de 'Comprar' con...
El FTSE 100 británico saltó un nuevo máximo histórico el viernes, superando el máximo anterior de mayo de 2018 en 7903.50...
Las grandes compañías tecnológicas han decepcionado en su mayoría con sus ganancias esta semana, ejerciendo cierta presión...
Las grandes empresas tecnológicas han ejercido cierta presión sobre los índices bursátiles. Sin embargo, las subidas aún...
