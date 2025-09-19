Los índices estadounidenses borran las pérdidas posteriores a los datos de empleo
Los principales índices de Wall Street revirtieron las pérdidas iniciales para cotizar al alza el viernes por la tarde, ya que los inversores...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Los principales índices de Wall Street revirtieron las pérdidas iniciales para cotizar al alza el viernes por la tarde, ya que los inversores...
Los índices de EE. UU. Comienzan hoy a la baja US100 rebota en resistencia clave NFP muy por encima de las expectativas 3 gigantes tecnológicos...
El PMI de servicios de ISM para los EE. UU. saltó a 55,20 en enero desde 49,2 en el mes anterior, superando las expectativas de los analistas de...
Los principales índices de Wall Street recortaron las ganancias recientes, mientras que el dólar se apreció considerablemente frente...
El informe NFP esperado se publicó a la 14:30h CEST. y multiplicó x2 el dato anterior. La tasa de desempleo disminuyó a 3,4%...
Las acciones de Nordstrom (JWN.US) subieron un 25,0 % en la preapertura tras la noticia de que el inversor activista Ryan Cohen ha adquirido una participación...
El NFP es el dato más importante del mercado y todos los meses, el mercado reacciona de manera diferente. Participa del seminario en vivo y conoce...
DAX frena las ganancias después de los resultados del sector tecnológico de ayer La atención de los inversores se dirige hoy...
Las acciones de Cigna Corp. (CI.US) caen casi un 0,5% antes de la campana de apertura, a pesar de que la compañía de seguros y atención...
La publicación del informe de empleo de EE. UU. para enero de 2023 es un evento macro clave del día. El informe se publicará a la...
A pesar de una gran sesión en Wall Street ayer, impulsada por el mayor crecimiento de las acciones de Meta Plataforms en una década y los...
Los índices de EE.UU., especialmente los índices del sector tecnológico, tuvieron una sólida racha en las últimas semanas....
Ya hemos conocido los resultados de Caixabank (CABK.ES) y reflejaron un claro contrapunto a lo ya publicado por el BBVA y el Banco Santander. Destaca el...
Los PMI de servicios finales de enero de los principales miembros de la zona del euro se publicaron hoy. En general, las lecturas se revisaron ligeramente...
Índices europeos fijados para una apertura ligeramente a la baja Se espera que el informe NFP muestre un crecimiento de empleos inferior...
Los informes financieros de las principales empresas de tecnología han decepcionado y afectaron negativamente a Wall Street mostrando una mayor...
Los índices de EE.UU. terminaron la sesión de ayer al alza. S&P 500 ganó 1,47%, Russell 2000 agregó 2,06% y Nasdaq subió...
La sesión estadounidense de hoy se desarrolló de buen humor, sin embargo, las publicaciones de las principales acciones tecnológicas...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor