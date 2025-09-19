Resumen diario: Wall Street repunta antes de los resultados de las Big Tech
El euro saltó a un máximo de más de 9 meses, con el DAX alemán agregando un 2,16%, impulsado por las subidas en las acciones...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) se dispararon más del 6,5% el jueves después de que Reuters informó que el productor de vehículos...
El GBPUSD rebotó en los mínimos diarios después de nuevos comentarios del gobernador del BoE, Bailey, quien alivió las expectativas...
Los metales preciosos se retiraron de nuevos máximos a medida que los mercados digieren las decisiones de política monetaria de los principales...
EL IBEX CIERRA POR ENCIMA DE LOS 9200 Y CONQUISTA NUEVOS MÁXIMOS DE HACE 20 MESES La sesión de hoy estaba claramente condicionada por...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy al alza US500 prueba la resistencia clave Los resultados trimestrales...
Las empresas más grandes de Wall Street mostrarán los resultados financieros del cuarto trimestre de 2022 hoy después de la sesión....
Las bolsas tecnológicas continúan subiendo el jueves, extendiendo un repunte inducido por la Fed, con el Nasdaq 100 y el S&P 500 avanzando...
La conferencia de prensa de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, comenzó a la 14:45h CEST. Conclusiones clave: El BCE pretende subir...
El Banco Central Europeo anunció su última decisión de política monetaria a las 14:15h CEST hoy. El banco decidió ofrecer...
El mejor desarrollador de juegos ve un año sombrío en 2023 Primero Ubisoft, ahora Electronic Arts, rebajó las previsiones de ingresos...
Meta Platforms (META.US) publicó ayer un informe de ganancias del cuarto trimestre de 2022 después del cierre de la sesión de Wall...
DAX alcista tras la decisión del FOMC de ayer La atención de los inversores se centra hoy en la decisión del BCE Deutsche Bank...
El índice líder alemán comenzó a debilitarse el jueves por la tarde. Gráfico W1 El DAX/DE30 podría superar...
Las criptomonedas ganaron en la ola de comentarios de Jerome Powell y la doble caída de la anterior subida de tipos de EE. UU. de 25 pb. Aunque...
Ya estamos en directo siguiendo la reunión del Banco Central Europeo donde se decidirá la subida de tipos de interés durante el primer trimestre...
El Banco de Inglaterra anunció una decisión de política monetaria a las 13:00h CEST. BOE elevó su tipo de interés de...
EURGBP es uno de los principales pares de divisas que puede experimentar algunos movimientos más volátiles hoy. Esto se debe a que el Banco...
