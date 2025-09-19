ÚLTIMA HORA: USD se debilita después del mal dato de ADP
El informe de empleo de ADP de enero se publicó hoy a la 14:15h CEST. Como pista final antes de la publicación de las NFP este viernes (12:30h...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Datos del PMI de China: Caixin Manufacturing PMI enero...
Las criptomonedas cotizan ligeramente más débiles en medio de un sentimiento mixto sobre los índices antes de la decisión de...
La tasa de inflación anual en la zona del euro cayó a un mínimo de ocho meses del 8,5 % en enero desde el 9,2 % en diciembre,...
Los mercados bursátiles en Europa comenzaron febrero con ánimos mixtos a pesar de las cifras optimistas del PMI. El PMI manufacturero...
El dólar neozelandés se debilitó el miércoles cuando la tasa de desempleo del país subió al 3,4 % en el cuarto...
Este es el dicho que ha marcado a los mercados financieros...
Los mercados europeos se preparan para una apertura plana Decisión de tipo de interés de la Fed a las 20:00h CEST Meta plataforms...
Los índices de EE. UU. terminaron la negociación de ayer significativamente al alza antes de la muy esperada decisión...
Los principales índices europeos del Viejo Continente terminaron la sesión ligeramente al alza, con el DAX sumando un simbólico...
Las acciones de Caterpillar (CAT.US) cayeron más del 4,0% el martes después de que el gigante industrial registró una decepcionante...
El Ibex, pendiente de los bancos centrales. La bolsa española cerró sin apenas cambios a la espera de las próximas reuniones de...
Los precios del oro cayeron más del 1,0% durante la sesión europea, sin embargo, el sentimiento cambió después de la publicación...
El US100 borró las pérdidas iniciales y subió más del 1,0% durante la sesión de hoy, ya que los operadores todavía...
Cerramos con la sesión de hoy el primer mes de un 2023 que se avecinaba cuanto menos difícil, pero que termina generalmente al alza en los...
Los índices de EE.UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy al alza Resultados mixtos de empresas estadounidenses de primer nivel United...
El índice de confianza del consumidor de la Conference Board de EE. UU. cayó a 107,1 en enero desde 108,3 en el mes anterior. La publicación...
Las decisiones se anunciarán de la siguiente manera: Fed a las 20:00h CEST del miércoles con conferencia de prensa a las 20:30h CEST. El...
Petróleo El petróleo retrocedió a finales de mes y está previsto que finalice enero bastante plano. El WTI cotiza alrededor...
