ÚLTIMA HORA: CAD se fortalece ligeramente después de los datos del PIB de Canadá
La economía canadiense se expandió un 0,1 % mes a mes en noviembre, luego de un crecimiento del 0,1 % en octubre y por debajo de las expectativas...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
La economía canadiense se expandió un 0,1 % mes a mes en noviembre, luego de un crecimiento del 0,1 % en octubre y por debajo de las expectativas...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Según los informes, Estados Unidos está considerando...
Las acciones de McDonald's (MCD.US) cayeron más de un 2,0% antes de la campana de apertura a pesar de que el gigante de la comida rápida...
Las acciones de Philips (PHIA.NL) están perdiendo más del 6% hoy, ya que los analistas de JP Morgan redujeron su precio objetivo para las...
DAX extiende la onda descendente El PIB de la UEM sorprende al alza Atención enfocada en resultados de bancos europeos La jornada del...
Análisis de Amazon antes de sus resultados El segmento en la nube de Amazon AWS, sigue siendo el líder de su mercado; sin embargo, enfrenta...
Las acciones del gigante armamentístico alemán Rheinmetall (RHM.DE) están perdiendo más del 7% hoy, es decir, la mayor parte...
El informe del PIB del cuarto trimestre de la zona del euro acaba de salir y resultó ser una sorpresa positiva. El crecimiento alcanzó el...
Los activos europeos tuvieron un comienzo difícil en la negociación de hoy, siendo el EUR una de las monedas del G10 con peor desempeño...
Los índices europeos abrieron ligeramente a la baja Informes del PIB de la zona del euro, Canadá e Italia Resultados de...
Los índices de EE.UU. terminaron la negociación de ayer significativamente a la baja. El S&P 500 cayó un 1,30 %, el Dow Jones...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy a la baja, con el DAX cayendo un 0,1% arrastrado por las acciones tecnológicas. La...
Las acciones de Alibaba (BABA.US) se desplomaron más del 7% tras los rumores de que el gigante chino del comercio electrónico planeaba trasladar...
En enero, el gas natural estadounidense registró su peor comienzo de año desde principios de la década de 2000. El precio ha caído...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) cayeron más del 3,0% el lunes a pesar de que Berenberg actualizó al fabricante de vehículos eléctricos...
Esta será la semana más importante de este año hasta el momento, con los inversores prestando atención a las diversas decisiones...
El mercado de criptomonedas abrió la semana con un estado de ánimo ligeramente más débil ya que Bitcoin no logró superar...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy a la baja Ford (F.US) reduce los precios de sus vehículos eléctricos Coinbase...
CHNComp retrocedió desde máximos de 6 meses cuando los mercados chinos reanudaron las operaciones después de una semana de vacaciones...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor