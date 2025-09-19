📊 ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: La inflación del IPP de Australia se desaceleró...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
La publicación del paquete de datos de EE. UU. para diciembre a la 14:30h CEST es un evento macro clave del día. Se prestará...
Europa espera el dato del informe de inflación PCE de EE. UU. DAX continúa una ligera reversión de las caídas Resultados...
Las acciones de Visa (V.US) están subiendo hoy antes de la apertura, la compañía logró superar las expectativas de los analistas....
Los metales preciosos están teniendo un rendimiento inferior hoy, ya que el dólar estadounidense se fortaleció. El USD ha borrado...
Los índices europeos abrirán ligeramente al alza Datos PCE Base de EE. UU. a la 14:30h CEST Lagarde hablará, American...
Los índices de EE. UU. terminaron la sesión de ayer al alza. El S&P 500 ganó un 1,10 %, el Dow Jones subió un 0,61...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy al alza, con el DAX ganando un 0,34% en medio de una serie de informes de ganancias optimistas...
Las acciones de IBM (IBM.US) cayeron aproximadamente un 5,0% el jueves a pesar de que la icónica empresa tecnológica publicó cifras...
El jueves, el precio del oro cayó más de un 1,0% y puso a prueba la marca de los 1920 dólares, alejándose aún más...
Las bolsas europeas han recuperado la confianza y continúan con ánimo alcista. En el selectivo nacional no podemos destacar otro activo que...
Tesla vuelve a sorprender a los mercados, esta vez de forma positiva. Ayer, Tesla anunció los resultados del trimestre más reciente, sorprendiendo...
La Administración de Información de Energía de EE. UU. informó hoy que los suministros domésticos de gas natural disminuyeron...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy al alza El PIB de EE.UU. se expande más de lo esperado en el cuarto...
La criptomoneda Fantom está ganando más del 21% hoy, superando a los otros proyectos. Frente a un Bitcoin silenciado, los aumentos de hoy...
El índice líder alemán se encuentra bajo una ligera presión el jueves. Gráfico W1 El DAX/DE30 está pisando...
La economía de EE.UU. avanzó un 2,9 % anualizado en el cuarto trimestre de 2022, tras un salto del 3,2% en el período anterior...
Intel (INTC.US) informará los resultados del cuarto trimestre de 2022 después del cierre de la sesión de Wall Street. El informe podría...
La soja saltó por encima de los $15 por bushel esta semana en medio de una mejor perspectiva de la demanda, ya que se espera que China, que es el...
Los futuros del índice de EE. UU. cotizan ligeramente al alza en el día y la atención del mercado se dirige a la publicación...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
