📊 ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Nagel del BCE dijo que los tipos de interés...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
DAX se beneficia de mejores resultados de Tesla La atención de los inversores se centrará en el dato del PIB de EE. UU. Evotec y Janssen...
Nueva presentación de resultados dentro del IBEX 35 que en este caso ha sorprendido al alza en una dinámica que ya venía siendo muy...
Las acciones del conglomerado de defensa más grande de Alemania, Rheinmetall (RHM.DE), están subiendo más del 3,5% hoy. La compañía...
El informe Flash del PIB de EE. UU. para el cuarto trimestre de 2022 es una publicación macro clave del día. El informe se publicará...
Resumen del Banco de Japón (17 y 18 de enero de 2023) El BoJ debe realizar una revisión de la política en algún momento,...
Los índices bursátiles europeos se preparan para una mayor apertura Informe del PIB del cuarto trimestre de EE. UU. a la 14:30h...
Los índices de EE. UU. terminaron el comercio de ayer mixtos pero, en general, la escala de movimientos fue pequeña. El S&P 500 cayó...
Los índices europeos cerraron la sesión de hoy ligeramente a la baja, extendiendo las pérdidas de la sesión anterior, con...
Las empresas del segmento de la nube enfrentan cierta presión de venta el miércoles después de que Microsoft (MSFT.US) emitiera una...
Morgan Stanley emitió una recomendación para el par de divisas USDCAD. El banco recomienda tomar una posición...
La decisión del BoC de hoy de aumentar las tasas de interés en 25 pb estuvo en línea con las expectativas del mercado, sin embargo,...
Poco después de la publicación de los datos de inventarios de petróleo de EE. UU., el precio del crudo subió (mencionamos esto...
El Ibex35 se aleja de los 9.000 puntos con los resultados empresariales. Sesión negativa para los principales mercados occidentales, donde el...
La publicación del informe del Departamento de Energía de EE. UU. provocó algunos movimientos en el mercado del petróleo. Los...
El Banco de Canadá elevó su tipo de interés de referencia en 25 pb hasta el 4,50% como se esperaba ampliamente. La decisión...
Las acciones de Uranium Energy Corp (UEC.US), uno de los principales productores de uranio de EE.UU., están perdiendo casi un 4% en la apertura...
Microsoft publicó ayer los resultados financieros del cuarto trimestre de 2022 que no impresionaron a los inversores. Si bien el BPA superó...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy a la baja Microsoft (MSFT.US) bajo presión en medio de perspectivas...
