Apertura Americana: Wall Street abre a la baja por el nerviosismo sobre los resultados empresariales
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy a la baja Microsoft (MSFT.US) bajo presión en medio de perspectivas...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tesla (TSLA.US) presentará sus resultados del cuarto trimestre de 2022 después de la sesión de Wall Street de hoy, seguida tradicionalmente...
Microsoft anunció ayer un pronóstico de ingresos decepcionante para el primer trimestre de 2023, lo que provocó una venta masiva antes...
Las acciones de ASML (ASML.NL) cayeron casi un 2,0% el miércoles, a pesar de que la empresa de tecnología más grande de Europa publicó...
DAX sigue bajo presión a la baja Datos de Ifo de Alemania Las entregas de tanques Leopard respaldan las acciones de Rheinmetall La sesión...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: La inflación del IPC de Nueva Zelanda se mantuvo...
La decisión de tipos del Banco de Canadá a las 16:00h CEST de hoy es un evento macro clave del día. Se espera que el banco entregue...
La principal criptomoneda no ha logrado mantenerse por encima de los 23.000$ y los resultados mixtos de Microsoft publicados ayer pueden influir en la...
Los índices IFO alemanes de enero se publicaron hoy a las 10:00h CEST. El índice general de clima empresarial saltó de 88,6 a 90,2,...
Los índices europeos abren con pocos cambios Se espera que el Banco de Canadá suba los tipos en 25 pb Informes de resultados...
Los índices estadounidenses terminaron la negociación de ayer en su mayoría a la baja. S&P 500 cayó un 0,07 %, Nasdaq...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy con ánimos mixtos, con el DAX cerrado casi sin cambios en 15,100, ya que los datos...
Las acciones de AMD (AMD.US) cayeron más de un 3,0% el martes después de que Bernstein rebajara la calificación del fabricante de...
24.618$ millones en ingresos. Esa es la cifra estimada por el consenso de analistas para el cierre del cuarto trimestre. Para cada categoría...
BNP Paribas emitió una recomendación para el par de divisas USDJPY. El banco recomienda tomar una posición corta en el par con...
La moneda EUR ha comenzado a recuperarse de los comentarios agresivos de Fabio Panetta y Gediminas Simkus del BCE. Los comentarios sugieren que es probable...
El Ibex se aproxima a los 9.000 puntos La bolsa española cerró ligeramente al alza y acumula tres sesiones consecutivas en positivo....
Nuestro analista Pablo Gil ha presentado hoy el esperado informe sobre los escenarios económicos que se pueden dar este año y el mejor posicionamiento...
El gigante de Silicon Valley Microsoft (MSFT.US) mostrará sus resultados del cuarto trimestre de 2022 después de la sesión de negociación...
