🔴 ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (10.06.2025)
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Petróleo La OPEP+ mantiene su estrategia de aumentar la producción de petróleo en 411.000 barriles diarios. Se prevé...
Los futuros del FTSE 100 (UK100) suben casi un 0,7% hoy, impulsados por datos macroeconómicos del Reino Unido más débiles de lo...
El par GBPUSD retrocede hacia un nivel de soporte clave tras un informe del mercado laboral del Reino Unido más débil de lo esperado. Mientras...
Los principales índices europeos cotizan con movimientos mixtos en la jornada de hoy, con el Dax 40 perdiendo más de un 0,30%, el Cac 40...
Los datos de crecimiento salarial de Reino Unido fueron ligeramente inferiores a lo esperado, pero la tasa general de desempleo se situó en el 4,6%...
Hoy no se prevén publicaciones macroeconómicas que puedan tener un impacto significativo en los mercados financieros mundiales. Sin embargo,...
Trump confirmó que las conversaciones comerciales con China continúan en Londres y avanzan satisfactoriamente, aunque no dio más detalles....
Los índices bursátiles de EE. UU. atraviesan una sesión tranquila hoy. El S&P 500 sube alrededor de un 0,3 %, el Dow Jones...
Con el inicio de la Conferencia Mundial de Desarrolladores 2025 (el evento anual de Apple), observamos una caída en las acciones del fabricante...
Aceleración de 20 veces en la simulación de una reacción farmacéutica clave mediante un flujo de trabajo híbrido...
El peso mexicano amplía su senda de apreciación este lunes, avanzando un 0.3% en la jornada y operando en un rango de 19.10 a 19.04, su nivel...
Las acciones de Robinhood y AppLovin caen aproximadamente un 5 % en la jornada de hoy, borrando parcialmente las ganancias recientes. En las sesiones...
Expectativas de inflación a la baja La previsión de inflación a 1 año cayó al 3,2 % (desde el 3,6 %) A...
Los índices bursátiles de EE. UU. abren con leves alzas. Hoy, la atención del mercado está centrada en los resultados de las...
Warner Bros. Discovery (anteriormente WBD.US) anunció hoy su intención de dividirse en dos compañías independientes: una centrada...
El platino vuelve a ser hoy el metal precioso con mejor desempeño, con una alza del 3,5 %, alcanzando máximos de cuatro años. El metal...
