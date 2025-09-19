Apertura Americana: Wall Street abre a la baja antes de los resultados de Microsoft
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de hoy a la baja Los PMI preliminares de EE. UU. repuntan en enero Johnson & Johnson...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
El PMI manufacturero de EE. UU. de S&P Global subió a 46,8 en enero desde 46,2 en diciembre, muy por encima de las previsiones del mercado...
Las acciones de 3M (MMM.US) cayeron más de un 4,0% antes de la campana de apertura después de que el conglomerado multinacional informara...
Oil Los precios del petróleo intentaron salir de un rango de consolidación. El WTI cotiza en el área de $81-82 por barril, mientras...
Índice de Dax bajo presión a la baja Europa se centró en las publicaciones del PMI Swatch optimista sobre el futuro La...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Según un informe de Bloomberg, Estados Unidos confrontó...
La publicación de los índices PMI flash de enero de la Unión Europea y el Reino Unido fueron publicaciones de datos clave de la sesión...
La temporada de resultados de EE.UU. está entrando en una fase clave que verá publicaciones de las acciones más grandes que cotizan...
Los índices Flash PMI de enero de Francia y Alemania se publicaron hoy a las 9:15h CEST y 9:30h CEST, respectivamente. La publicación en...
Los índices europeos se preparan para una mayor apertura Flash PMI de enero de Europa y Estados Unidos Resultados de 5 compañías...
Los índices estadounidenses terminaron ayer al alza por segundo día consecutivo. El S&P 500 ganó un 1,19 %, el Dow Jones sumó...
Europa terminó la sesión de hoy al alza, con el DAX agregando 0.46% por encima del nivel de 15,100, ya que el optimismo continuo en torno...
Los últimos comentarios de la presidenta del BCE, Lagarde, no provocaron mucha volatilidad en los mercados. Como se esperaba, el jefe del BCE sigue...
Las acciones de Shopify (SHOP.US) subieron más del 6,0 % a principios de la semana después de que los analistas de Deutsche Bank mejoraran...
Los índices de EE. UU. aumentaron considerablemente hoy, extendiendo las ganancias del viernes, ya que el apetito por el riesgo mejoró impulsado...
El comienzo de esta sesión vuelve a estar marcado por una mejora en el sentimiento del mercado, que está apoyando al euro frente al dólar...
JP Morgan emitió una recomendación para el par de divisas AUDCAD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con los...
Hoy se puede observar un claro repunte de los rendimientos de los bonos. Los bonos estadounidenses lideran el camino y son significativamente más...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas USDJPY. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par...
