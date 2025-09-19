GBPUSD - recomendación de Credit Agricole
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas GBPUSD. El Banco recomienda tomar una posición corta en el par...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Prepara tu semana de trading junto a uno de los traders más importantes de Europa y conozca las perspectivas del mercado. En este seminario, Pablo...
Los índices americanos comienzan cotizando al alza. El US100 consigue romper al alza la tendencia bajista de largo plazo. Salesforce (CRM.US)...
Las criptomonedas podrían encarar otra semana de alta volatilidad, dado que se espera impacto de los resultados empresariales de tecnológicas...
DAX en estado de ánimos mixtos al comienzo de la semana Las acciones europeas registran pequeñas ganancias Bayer bajo la presión...
Hoy, tres miembros del BCE han presentado sus puntos de vista sobre la futura política del banco. Kazimir señaló que se necesitan...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: El Wall Street Journal informa que es probable que la Fed...
Morgan Stanley emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con...
Los mercados continúan impulsados por el optimismo de lo que parece una estabilización de la inflación y la posibilidad de que los...
A medida que la temporada de resultados de Wall Street se acelera, cada semana tenemos la agenda más ocupada. Los inversores tendrán...
La Reserva Federal ha entrado en un período de parón informativo previo a la reunión y, por lo tanto, los inversores no escucharán...
Los índices europeos se preparan para abrir al alza WSJ publica un artículo de un miembro de la Fed sugiriendo subida de tipos...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron al alza hoy con el Nikkei ganando un 1,4 %, el S&P/ASX subiendo un 0,1 % y el Nifty 50 sumando...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy al alza. El DAX registró una pérdida semanal del 0,4%, sin embargo, agregó...
Morgan Stanley emitió una recomendación para el par de divisas NZDUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con...
Los resultados de Netflix sorprendieron positivamente a los inversores, por supuesto en términos de crecimiento de suscriptores y no necesariamente...
La Fed anunció que estaba examinando las actividades de la división de banca minorista de Goldman Sachs para determinar si el banco tenía...
Alphabet (GOOGL.US), el holding matriz de Google, anunció que despedirá a 12 000 empleados, lo que equivale aproximadamente al 6 % de su...
