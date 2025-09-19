Resumen de la sesión IBEX 35
El Ibex recupera la zona clave de los 8.900 pts. “Tras una semana marcada por el desplome de ayer, el selectivo ha conseguido salvar los 8.900...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
La próxima semana está repleta de algunas de las publicaciones de datos más esperadas. A los inversores se les ofrecerá el...
La criptomoneda más grande ha logrado superar los $ 21,000 nuevamente. A pesar del impulso de los activos de riesgo de las últimas semanas,...
Dos formuladores de políticas de la FED, Harker y George, han hecho algunos comentarios sobre la política monetaria durante la sesión...
Los índices de EE. UU. han empezado la sesión de hoy con estados de ánimo mixtos Netflix (NFLX.US) sube, debido a las...
El jefe del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, habló de política monetaria durante el Foro Económico Mundial de Davos, aunque...
Ayer, Netflix publicó los resultados del cuarto trimestre de 2022, que resultó ser una sorpresa mayor que el baile que hace Wednesday (miércoles),...
Los datos de ventas minoristas de Canadá en noviembre se publicaron a las 1:30 p. m. GMT. El informe resultó ser mixto y no provocó...
Las empresas chinas se han fortalecido significativamente en los últimos días después de que Beijing dijera que lo peor en su batalla...
DAX en estado de ánimo mixto tras las ventas de ayer. Acciones europeas muestran ganancias. Siemens Gamesa mete presión...
Netflix (NFLX.US) tuvo unos resultados financieros que sorprendieron positivamente a los analistas. Las acciones ganan casi un 6% antes de la apertura...
Las acciones de la empresa de servicios bancarios Close Brothers Group (CBG.UK) están bajo presión hoy, perdiendo un 13% a pesar de un mejor...
El calendario económico de hoy no es muy relevante, pero conoceremos algunos datos importantes de Canadá y Estados Unidos por la tarde. Se...
Los índices europeos se preparan para abrir al alza Ventas minoristas canadienses, datos de ventas de viviendas en EE. UU. Discursos de los...
Los índices de EE. UU. terminaron la sesión de ayer a la baja, marcando de manera consecutiva otra sesión negativa....
Los índices europeos se alejaron bruscamente de los máximos de 11 meses el jueves, con el DAX cayendo un 1,72 % cuando la presidenta del...
Las acciones de Procter & Gamble (PG.US) cotizan un 1,0% a la baja después de que el gigante de bienes de consumo publicara resultados trimestrales...
Las primeras piedras del año en el mercado Fuertes correcciones en los principales selectivos mundiales, que viven las primeras incertidumbres...
Si bien los futuros del S&P 500 continúan con las caídas de ayer, los analistas del Instituto de Inversiones BlackRock (BLK.US) compartieron...
