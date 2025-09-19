DE30 vuelve a probar el soporte clave
Los índices europeos aumentaron considerablemente durante los primeros días de enero, sin embargo, el sentimiento ha cambiado claramente...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Jarro de agua fría para los alcistas de Wall Street El martes, dos grandes bancos de EEUU publicaron sus resultados empresariales. Mientras Morgan...
La publicación del informe del Departamento de Energía de EE. UU. provocó algunos movimientos en el mercado del petróleo. Los...
La Administración de Información de Energía de EE. UU. informó hoy que los suministros domésticos de gas natural disminuyeron...
Los índices de EE. UU. han empezado la sesion de hoy a la baja Reclamos optimistas y datos de la Fed de Filadelfia Las acciones...
Los hoteles prevén otro año récord de turismo en 2023 NH Hoteles augura un gran 2023 para el sector del turismo al aumentar...
El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo fue de 190.000 en la semana del 14 de enero, en comparación...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: El informe API sobre los inventarios de petróleo...
Se acaba de publicar el acta de la última reunión del BCE, sin embargo, no provocó ningún movimiento importante en los mercados...
El mercado cripto se debilitó ayer tras recortar a la baja los índices americanos, ante la duda que sembró la FED acerca de las subidas...
Norges Bank decidió dejar los tipos sin cambios en la reunión de hoy, pero hoy se anunciará una decisión más sobre...
DAX rompe la zona de mínimos locales Lufthansa interesada en ITA Airways La sesión de hoy en los mercados del Viejo...
El Banco Central de la República de Turquía anunció su decisión de política monetaria a las 11:00 am GMT de hoy. Como...
Netflix (NFLX.US) comunicará hoy sus resultados del cuarto trimestre de 2022, tras la sesión de Wall Street. Los buenos resultados podrían...
Norges Bank anunció su última decisión de política monetaria hoy a las 9:00 am GMT. El banco central dejó las tasas...
Actas del BCE y discurso de la presidenta del BCE, Lagarde Informes de ganancias de Procter & Gamble y Netflix Decisiones...
Los índices de EE. UU. terminaron la sesión de ayer con grandes pérdidas, ya que todos los principales índices de Wall Street...
Los principales índices europeos terminaron ligeramente al alza hoy, con el Dax cerca del máximo de 11 meses, respaldado por una serie...
Las acciones de IBM (IBM.US) cayeron más de un 3,0% después de que Morgan Stanley rebajara la calificación de la icónica empresa...
