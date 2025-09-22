Calendario económico: datos de ventas minoristas de EE. UU., ponentes de la Fed y el BCE
Los índices europeos se preparan para una apertura ligeramente superior Los datos de ventas minoristas de EE. UU. están en...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
El yen japonés está en el foco de atención, siguiendo la política monetaria del Banco de Japón. El Banco de Japón...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer en su mayoría a la baja. El S&P 500 cayó un 0,20 %, el Dow...
Los principales índices europeos terminaron la sesión de hoy ligeramente al alza, con el DAX subiendo alrededor de un 0,35% hasta su nivel...
Los futuros del crudo WTI retrocedieron desde máximos recientes de alrededor de $81 por barril, borrando algunas de las ganancias iniciales debido...
Las acciones de Snap (SNAP.US) cayeron casi un 5 % el martes después de que JMP Securities rebajó la calificación de la compañía...
TD BANK emitió una recomendación para el par de divisas NZDCAD. El banco recomienda tomar una posición corta en el par con los...
Credit Agricole publicó una recomendación para el par de divisas USDJPY. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par...
Los índices europeos se resisten a dejar su tendencia alcista Se mantiene la dinámica positiva en los mercados bursátiles...
Apertura bajista para los indices en USA Resultados mixtos de los principales bancos estadounidenses Las acciones de Pfizer (PFE.US) se desploman...
La renta variable europea ha frenado el momento alcista, y el Euro retrocede desde máximos recientes, tras conocerse la consideración por...
La inflación anual de Canadá cayó a 6,3% interanual en diciembre desde 6,8% en noviembre, por debajo de las expectativas del mercado...
Las acciones de Morgan Stanley (MS.US) subieron casi un 2,0% antes de la apertura, ya que las ganancias trimestrales superaron las expectativas del mercado...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Las criptomonedas se comercializan mixtas con las principales...
Hoy se publicaron una batería de datos en China. Los cuales resultaron ser mejores de lo esperado,tanto de actividad de diciembre, así...
Índices europeos preparados para apertura más o menos plana ZEW alemán de enero, IPC canadiense de diciembre Morgan Stanley...
Los índices estadounidenses terminaron la jornada de ayer con subidas moderadas. El S&P 500 sumó un 0,40 %, el Dow Jones subió...
La primera sesión de negociación de la semana no trajo excesiva volatilidad a los mercados debido al feriado en EE.UU. La volatilidad se...
Desde principios de noviembre, el oro se ha estado moviendo en una fuerte tendencia alcista. La semana pasada hubo un avance hacia una zona de resistencia...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
