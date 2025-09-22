¿Conseguirá el UK100 subir a sus máximos históricos?
El mercado de valores británico ha comenzado 2023 con fuerza. Los contratos de futuros sobre el índice bursátil FTSE100 del Reino...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
El mercado de valores británico ha comenzado 2023 con fuerza. Los contratos de futuros sobre el índice bursátil FTSE100 del Reino...
La semana pasada estuvo marcada por una clara mejora en el sentimiento del mercado en relación a los activos de riesgo, mientras que el dólar...
Las acciones de la compañía de vacunas danesa Bavarian Nordic (BAVA.DK) están ganando casi un 7% hoy después de informar los...
Si desde luego hay un sector que ha sufrido en los últimos años, ese ha sido el de la aviación y turismo. Tras vivir en el año...
Prepara tu semana de trading junto a uno de los traders más importantes de Europa y conozca las perspectivas del mercado. En este seminario, Pablo...
El mercado de criptomonedas ha experimentado una mejora en el sentimiento durante la última semana, con Bitcoin logrando subir por encima de $ 21,000...
Las acciones de Hypoport Group (HYQ.DE) están subiendo gracias a un volumen de transacciones estable aunque históricamente muy bajo en financiación...
La inicio de la sesíon de la semana en EE. UU. comenzó con las publicaciones de las instituciones financieras. ¿Cómo va...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Las criptomonedas cotizan al alza al comienzo de una nueva...
El Dax comienza la semana ligeramente más bajo El feriado nacional de EE. UU. limita la volatilidad en los mercados Rheinmetall (RHM.DE)...
El precio de la gasolina estadounidense está subiendo (sin olvidar que es una jornada especial por el Día de Martin Luther King Jr.), mientras...
La temporada de resultados de Wall Street para el cuarto trimestre de 2022 comenzó la semana pasada con informes de los principales bancos estadounidenses....
AUDJPY cotiza al alza hoy, principalmente gracias a la debilidad del yen japonés. El JPY es una de las divisas del G10 con peor rendimiento en la...
Los índices europeos se preparan para una apertura ligeramente a la baja Los inversores de EE.UU. disfrutan del Día de Martin...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron mayormente al alza durante la primera sesión de la semana. S&P/ASX 200 ganó un...
Durante la sesión de hoy en Wall Street, los operadores se centraron en los informes financieros de los principales bancos de EE. UU., que dieron...
Las acciones de Delta Air Lines (DAL.US) se desplomaron más de un 4,0% el viernes después de que la aerolínea mantuviera su perspectiva...
El informe de ganancias en Wall Street comenzó esta semana y los inversores recibirán más informes de las compañías...
El USDJPY extendió su reciente movimiento a la baja y alcanzó niveles no vistos desde fines de mayo de 2022, ya que la relajación...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor