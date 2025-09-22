Resumen de la sesión en el IBEX35
El IBEX35 se asoma tímidamente a los 8.900 puntos Jornada en la que se asientan las ganancias de la semana en los índices europeos, con...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
La confianza del consumidor de la Universidad de Michigan para los EE. UU. aumentó a 64,6 en enero desde 59,7 en diciembre, muy por encima de las...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy a la baja Resultados decepcionantes de los principales bancos estadounidenses Las...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) cayeron más de un 6,0% antes de la campana de apertura después de que Guggenheim rebajó la calificación...
Desaceleración de la demanda y aumento de los costes Amazon planea despedir a más de 18.000 trabajadores, casi el doble de la cantidad...
Citigroup (C.US) informó hoy los resultados del cuarto trimestre de 2022 y de todo 2022 antes de la apertura de la sesión de Wall Street....
Bank of New York Mellon Corp. (BK.US) también anunció los resultados del cuarto trimestre de 2022. Los resultados del cuarto trimestre cayeron...
Bank of America (BAC.US) informó resultados optimistas del cuarto trimestre, ya que las tasas de interés más altas compensaron el...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Según Goldman Sachs, el informe del IPC de EE. UU....
Los resultados de Wells Fargo (WFC.US) no cumplieron con las expectativas de los inversores. Los resultados del cuarto trimestre de 2022 cayeron por...
JPMorgan (JPM.US), el importante banco de inversión de EE. UU., informó hoy sus resultados del cuarto trimestre de 2022 antes de la apertura...
DAX extiende ganancias después de la lectura del IPC de ayer El Viejo Continente a la espera de los resultados de los bancos de Wall Street El...
Ya se han publicado dos lecturas macro europeas principales del día. Los datos del PIB tanto del Reino Unido como de Alemania resultaron ser una...
La Oficina Federal de Estadística de Alemania publicó los datos completos del PIB alemán de 2022 a las 10:00h CESY de hoy. Esta fue...
Los índices europeos se preparan para una apertura ligeramente superior Publicación del PIB alemán de 2022 a las 10:00h...
Los índices de EE. UU. terminaron la sesión de ayer al alza después de una sesión volátil. S&P 500 ganó...
La inflación del IPC en los EE. UU. se desaceleró a 6,5% a/a como se esperaba en diciembre. Sin embargo, por primera vez desde el comienzo...
Las acciones de Logitech (LOGI.US) cayeron más de un 16,0% el jueves después de que el fabricante suizo-estadounidense de equipos informáticos...
Los nuevos comentarios de Bullard de la FED no brindaron mucho apoyo para el USD: El crecimiento en el cuarto trimestre será más...
