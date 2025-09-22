Bullard quiere tasas superiores al 5,0%. dólar no impresionado
Los nuevos comentarios de Bullard de la FED no brindaron mucho apoyo para el USD: El crecimiento en el cuarto trimestre será más...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Morgan Stanley emitió una recomendación para el par de divisas EURGBP. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con...
Nomura emitió una recomendación para el par de divisas EURCHF. La empresa recomienda tomar una posición larga en el par con los...
Los futuros del crudo WTI subieron un 1% por encima de los 78 dólares por barril el jueves, extendiendo su racha ganadora. Durante la sesión...
El IPC americano mantiene el rally alcista de 2023 Se mantiene el buen tono en los índices bursátiles animados por unas mejores...
La Administración de Información de Energía de EE. UU. informó hoy que los suministros domésticos de gas natural aumentaron...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy a la baja IPC de EE. UU. en línea con las previsiones American...
La tendencia alcista a corto plazo está intacta, pero el repunte se tambalea. Gráfico W1 El DAX/DE30 cedió ganancias tempranas...
La inflación del IPC de EE. UU. ampliamente esperada para diciembre acaba de ser publicada y mostró que las presiones inflacionarias sobre...
La tasa de inflación anual en los EE. UU. se desaceleró por sexto mes al 6,5 % en diciembre, desde el 7,1 % de noviembre, en línea...
DAX gana antes del informe del IPC de EE. UU. DE30 supera los 15.100 puntos Porsche interesado en cooperar con Google La jornada del jueves...
El precio de Bitcoin superó el 3,0 % y superó la marca de los 18.000$ con la noticia de que la nueva gestora de FTX localizó unos...
El IPC será clave para la Fed Si bien la Fed observa principalmente el PCE, el IPC generalmente se publica antes y muestra la tendencia general...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Collins de la Fed, dijo que prefiere una subida de tipos...
Antes de empezar, ¿por qué ha caído tanto? La influencia de los niveles de precios ha sido uno de los factores más determinantes...
Las acciones de Ubisoft (UBI.FR), empresa francesa de videojuegos, se desploman casi un 20% en la sesión de hoy. El mal desempeño de las...
El yen japonés es una de las principales divisas con mejor rendimiento en la actualidad. El JPY gana gracias a los informes de los medios japoneses...
Los índices europeos se preparan para abrir al alza Datos del IPC de EE. UU. para diciembre a la 14:30h CEST Discursos de 3 miembros...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer al alza con el Nasdaq registrando subidas por cuarto día consecutivo....
