Resumen diario: Wall Street sube antes del informe clave de inflación
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy al alza, con el índice de referencia DAX rondando el máximo de 11 meses...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy al alza, con el índice de referencia DAX rondando el máximo de 11 meses...
Las acciones de CarMax (KMX.US) borraron las pérdidas previas al mercado y cotizan ligeramente al alza el miércoles a pesar de que JPMorgan...
El retroceso visto en Wall Street al final de la sesión del lunes se borró rápidamente. El miércoles, el US100 saltó...
Credit Suisse emitió una recomendación para el par de divisas USDJPY. El banco recomienda tomar una posición corta en el par con...
Las instituciones financieras más grandes de EE. UU. publicarán sus resultados del cuarto trimestre de 2022 el viernes y principios de la...
La publicación del informe de hoy del Departamento de Energía de EE. UU. provocó movimientos menores en el mercado del petróleo....
El euro sigue subiendo con el apoyo de otra serie de comentarios agresivos de los funcionarios del BCE. Siguiendo a Schnabel y Villeroy, hoy Rehn se unió...
Los índices de EE.UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy al alza Tesla (TSLA.US) planea expandir su fábrica de Texas Salesforce...
El euro es la moneda del G10 con mejor desempeño el miércoles, mientras que el franco suizo es el más rezagado. El euro sigue apreciándose...
Las acciones de las aerolíneas cayeron levemente fuera del horario de negociación el miércoles después de que un fallo en...
DAX un paso más cerca de la barrera de los 15.000 puntos Los malos comentarios de Powell impulsaron los toros del mercado La atención...
Los índices bursátiles europeos se benefician de los ánimos de riesgo observados durante la sesión de ayer en Wall Street....
Se ha publicado un paquete de datos australianos para noviembre durante una sesión asiática tranquila. Los datos resultaron ser mejores de...
Los índices europeos abren al alza Informe DOE en observación después de una construcción masiva señalada...
Los índices de EE. UU. terminaron el comercio de ayer al alza, con un rendimiento superior de las acciones de empresas de pequeña capitalización...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy mayoritariamente a la baja, con el Dax cayendo un 0,12%, mientras que las acciones del...
Las acciones de Coinbase (COIN.US) subieron más del 6,0% el martes después de que el Exchange de criptomonedas anunciara planes para despedir...
En el análisis de hoy, veremos la situación técnica del par AUDUSD. Al observar el intervalo D1, se puede notar que el precio se ha...
El precio del cacao cayó bruscamente el martes y detuvo un reciente movimiento alcista causado por temperaturas más altas que el promedio...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor