🔴 VISIÓN SEMANAL DE MERCADOS (09.06.2025)
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Los inversores están volviendo su atención hacia otros metales preciosos. En ciertos aspectos, el oro se ha vuelto prohibitivamente caro,...
El par USDCLP abrió la jornada a la baja, alineándose con una corrección generalizada del dólar estadounidense en los mercados...
Apple, que en su día fue el líder indiscutible en productos de tecnología de consumo, ahora se encuentra rezagado respecto a sus competidores...
El Bitcoin sube casi un 1% y supera los 107.000 dólares, dejando atrás los 100.500 dólares registrados el 5 de junio. El precio de...
El sentimiento inversor en Europa refleja hoy un tono más cauteloso, con el Dax 40 retrocediendo medio punto porcentual, el CAC 40 cayendo un 0,082%...
El calendario macroeconómico de hoy es decisivo, con el mercado centrándose en tres eventos clave programados para la jornada. El más...
Los datos del IPC de mayo en China apuntan a una caída ligeramente más suave de la inflación interanual de lo esperado. El IPC cayó...
Los índices estadounidenses cierran la semana al alza tras datos mejores de lo esperado del mercado laboral. Las mayores subidas se observaron...
Otra ola de eventos clave nos espera la próxima semana. El miércoles se publicará el informe de inflación del IPC en EE. UU.,...
Wall Street comienza la sesión del viernes con fuertes alzas. Los inversores celebraron un informe de empleo mejor de lo esperado, lo que ayudó...
Las acciones de Lululemon llegaron a caer hasta un 22 % en operaciones previas a la apertura tras el anuncio de la compañía de un recorte...
Variación del empleo en Canadá en mayo: 8.800 (Previsión: -10.000; Anterior: 7.400) Salario promedio por hora interanual:...
Estados Unidos – Datos de empleo de mayo: Nóminas no agrícolas: actual 139K; previsión 126K; dato previo 147K Nóminas...
El mercado bursátil alemán vuelve a mostrar resiliencia, resistiendo eficazmente la presión vendedora. El Dax 40 al contado ha recuperado...
PIB de la Eurozona intertrimestral revisado: 0,6% (previsión: 0,4%, anterior: 0,3%).
9:00 – Eurozona: Se espera que las ventas minoristas de mayo sean del +0,2% intermensual frente al -0,1% anterior (1,5% interanual, sin...
