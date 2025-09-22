Resumen de la sesión en el IBEX35
El Ibex supera los 8.700 puntos tras las palabras de Powell La sesión tranquila que tuvo lugar durante el horario europeo fue apoyada por el...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
El Ibex supera los 8.700 puntos tras las palabras de Powell La sesión tranquila que tuvo lugar durante el horario europeo fue apoyada por el...
Morgan Stanley emitió una recomendación para el par de divisas USDCAD. El banco recomienda tomar una posición corta en el par con...
Goldman Sachs emitió una recomendación para el par de divisas AUDNZD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy mixto Los comentarios de Powell no causaron revuelo en los mercados. Coinbase...
Los futuros vinculados a los principales índices de Wall Street rebotaron desde los mínimos diarios, mientras que el dólar borró...
El DAX frena el impulso alcista Los mercados esperan el discurso de Powell de la FED Los fabricantes de automóviles publican sus datos de...
PETRÓLEO La reapertura económica china puede conducir a un aumento en la demanda de petróleo. Las autoridades chinas emitieron...
Tesla se enfrenta a una revisión de su rating cerca de los 100$ Las acciones de TSLA se acercaron a los 100$ a finales de año, ...
El sentimiento previo a la sesión en torno a Virgin Orbit (VORB.US) está casi deprimido, reduciendo la cotización casi un 25% por...
La libra esterlina subió a un máximo de 3 semanas frente al dólar estadounidense ayer. El movimiento fue impulsado principalmente...
Los mercados bursátiles europeos se preparan para una apertura plana Powell hablará sobre la independencia del banco central...
Los índices de EE. UU. terminaron la sesión de ayer mixtos ya que el impulso de riesgo se desvaneció por la tarde. S&P 500...
La mayoría de los mercados bursátiles europeos extendieron sus ganancias el lunes y saltaron a máximos de 7 meses, con el Dax subiendo...
El sentimiento de riesgo respalda claramente no solo los índices bursátiles y los precios de las materias primas, sino también las...
Bed Bath & Beyond (BBBY.US) sube más del 32,0 % en otra sesión volátil, ya que los compradores intentan borrar algunas de las...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas USDCHF. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par...
El NATGAS rebotó desde los mínimos de 2021 a $ 3,20 MMBtu durante la sesión de hoy debido a un aumento en los precios del petróleo...
Las principales bolsas de Europa y EE. UU. extienden las fuertes ganancias de la semana anterior a medida que se reabren las fronteras de China y se alivian...
La sesión de hoy está marcada por una fuerte recuperación del euro frente al dólar estadounidense, tras el buen desempeño...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor