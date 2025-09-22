US OPEN: Wall Street amplía el rally del viernes
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy al alza Bed Bath & Beyond Inc (BBBY.US) se recupera a pesar de las...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
La libra esterlina terminó 2022 casi un 11% más baja, lo que supuso el peor desempeño desde 2016, cuando los británicos decidieron...
Las acciones abren la semana al alza, los futuros ralentizan el impulso alcista Índice Sentix ligeramente por encima de las expectativas Mynaric...
El petróleo ha lanzado una nueva semana de negociación con una nota positiva, con Brent y WTI cotizando casi un 3% más en el día...
Los índices europeos se preparan para una mayor apertura Datos de segundo nivel de Europa Puesta a tierra de MV Glory en Canal...
Los índices de EE. UU. repuntaron el viernes tras un sólido informe NFP: los datos de empleo de diciembre mostraron un aumento del empleo...
NFP fuerte pero con un crecimiento salarial más débil ayuda a los índices a subir Los servicios ISM caen por debajo de los 50...
NFP +104k, el consenso fue de +8k (anterior +10,1k) Tasa de desempleo 5%, consenso 5,2%, anterior 5,1% Empleo a tiempo completo +84,5k después...
NFP +223k, el consenso fue de +200k Tasa de Desempleo 3.5%, consenso 3.7%, anterior 3.6% (revisado de 3.7%) Crecimiento salarial anual 4,6 %, consenso...
Los alcistas de Wall Street necesitan desesperadamente una buena noticia a principios de 2023 El USD gana, US100 a la baja antes del informe NFP El...
Dato débil, Wall Street pesa sobre el DE30 El índice vuelve a enfrentarse a una zona de resistencia Rheinmetall gana en las noticias...
El NFP es el informe de la semana Los Servicios ISM y las nóminas canadienses llenan el calendario Datos mixtos de Alemania Los...
Los mercados estadounidenses bajaron el jueves con el Dow Jones perdiendo un 1,02 %, el S&P500 cayendo un 1,16 % y el Nasdaq sufriendo otra fuerte...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy en su mayoría a la baja con el DAX alemán cayendo un 0,38% liderado las...
Durante la primera sesión de negociación de 2023, las acciones de Tesla (TSLA.US) registraron una caída de dos dígitos en medio...
Las acciones de Silvergate Capital (SI.US) están perdiendo actualmente un 45% debido a una serie de problemas comerciales. Los depósitos...
La primera semana del nuevo año fue muy interesante en los mercados. Las actas del FOMC y los datos del mercado laboral de EE. UU. generaron mucha...
No hay quien pare al IBEX Sesión con signo mixto entre los principales selectivos mundiales influenciados por los diferentes datos conocidos...
La publicación del informe del Departamento de Energía de EE. UU. provocó algunos movimientos en el mercado del petróleo. Los...
