El petróleo (OIL.WTI) se mueve ligeramente al alza después de los datos de inventarios del DOE
La publicación del informe del Departamento de Energía de EE. UU. provocó algunos movimientos en el mercado del petróleo. Los...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Los índices de EE. UU. abrieron hoy a la baja ADP muy por encima de las expectativas Bed Bath & Beyond Inc (BBBY.US) está...
La Administración de Información de Energía de EE. UU. informó hoy que los suministros domésticos de gas natural disminuyeron...
El PMI de servicios de S&P Global US se revisó al alza en 44,70 en diciembre desde una lectura preliminar de 44,40, por encima de las expectativas...
El sentimiento de los inversores esta semana ha estado y sigue estando centrado en dos eventos. El primero ha sido, por supuesto, las minutas del FOMC...
El número de estadounidenses que solicitaron beneficios de desempleo se redujo a 204k en la semana que finalizó el 31 de diciembre, desde...
Las acciones de Standard Chartered (STAN.UK) están subiendo más del 10% hoy. Las acciones subieron con la noticia de que el First Abu Dhabi...
Justo después de los sólidos datos de 'reclamaciones' y ADP, Esther George, directora de la Fed de Kansas City, habló sobre...
El futuro del índice alemán está encontrando una fuerte resistencia. gráfico W1 El DAX/DE30 ganó alrededor...
La sesión del jueves en el Viejo Continente está teniendo un sentimiento moderado después de las últimas sesiones al alza...
Las actas del FOMC publicadas ayer han sido bastante agresivas y el documento señala que los banqueros centrales de EE. UU. no esperan recortes...
Índices europeos se preparan para una apertura plana Se espera que el informe de ADP muestre una mejora de 150,000 empleos en diciembre...
Los índices de EE. UU. terminaron la sesión de ayer al alza a pesar de la publicación de las actas del FOMC de la reunión...
Los índices europeos ampliaron sus ganancias por tercera sesión consecutiva el miércoles, con el DAX sumando un 2,18 % en medio...
Las actas de la última reunión del FOMC fueron agresivas, pero los inversores esperaban esta narrativa. El documento no presentó mucha...
Se acaba de publicar el acta de la última reunión del FOMC. La publicación fue percibida como agresiva, pero inicialmente no desencadenó...
El USD borró las ganancias iniciales cuando los operadores digirieron datos mixtos del mercado laboral. Las ofertas de trabajo en EE. UU. cayeron...
El Exchange de criptomonedas estadounidense Coinbase (COIN.US) llegó a un acuerdo con el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, en...
Las acciones de Microsoft (MSFT.US) cayeron más de un 5,0% el miércoles después de que UBS rebajara la calificación del gigante...
Hoy a las 07:00 pm GMT se publicarán las Actas de la reunión del FOMC de diciembre. ¿Qué vale la pena saber antes del evento...
