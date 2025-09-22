Resumen de la sesión en el IBEX35
Europa continúa celebrando el nuevo año Sesión con relativa disparidad en los diferentes índices mundiales, donde de...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
A pesar de una apertura alcista para la primera sesión de EE. UU. de 2023, el sentimiento en Wall Street se ha revertido drásticamente. El...
Los precios del níquel en la Bolsa de Metales de Londres (LME) están subiendo nuevamente hoy a sus niveles más altos en casi tres...
La sesión del martes en Wall Street comienza con los principales índices bursátiles en racha positiva generada por una lectura de...
Petróleo Commerzbank espera un repunte en los precios del petróleo. El banco fijó un precio objetivo para el Brent en 100...
Hoy, la gran sorpresa fue la caída en el dato de inflación en Alemania, aunque es verdad que principalmente se debió a una situación...
13:00 GMT - Alemania, inflación IPC de diciembre. Real: 8,6% YoY. Esperado: 9.1% YoY. Anterior: 10.0% YoY El informe, como se esperaba, indicó...
La jornada del martes en los mercados del viejo continente prolonga el impulso alcista de las valoraciones de las principales empresas. La atención...
Los índices bursátiles europeos y los futuros de índices estadounidenses borraron parte de las ganancias de hoy durante la última...
Descubre en nuestras 3 guías, diferentes opciones de inversión, previsiones y estrategias a seguir en 2023 según el tipo de inversor...
El oro marcó nuevos máximos locales al comienzo de un nuevo año. Los metales preciosos como grupo se benefician de un USD más...
Los índices bursátiles europeos se están recuperando hoy con todos los puntos de referencia principales cotizando más de un...
Los precios del gas natural en los Estados Unidos, Asia y Europa se están desplomando en este comienzo de año. El movimiento a la baja...
La negociación en los mercados europeos ha cambiado poco Datos de inflación alemana en el punto de mira (13:00 GMT) PMI finales de...
Los índices de Asia-Pacífico cerraron mixtos en la sesión de hoy: El S&P/ASX 200 cayó un 1,3 %, el Kospi recortó...
GRAN ARRANQUE DE AÑO Primera sesión del año que podía parecer algo descafeinada por el cierre de alguno de los principales...
Airbus (AIR.DE) ha iniciado conversaciones preliminares para adquirir una participación minoritaria en la unidad de ciberseguridad de Evidian, parte...
El mercado de criptomonedas está comenzando el año de una mejor manera, Bitcoin ha defendido el nivel de los 16,500 $. Sin embargo, dado...
La primera sesión de negociación del 2023 trae una mejora en el sentimiento entre los inversores, que decidieron emprender una juerga de...
