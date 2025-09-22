Crypto noticias: Las criptomonedas abren el nuevo año al alza. Solana continua en el momento alcista📈
El mercado de criptomonedas está comenzando el año de una mejor manera, Bitcoin ha defendido el nivel de los 16,500 $. Sin embargo, dado...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
La primera sesión de negociación del 2023 trae una mejora en el sentimiento entre los inversores, que decidieron emprender una juerga de...
El sentimiento del mercado de criptomonedas está mejorando en la primera sesión del año. Una de las monedas digitales con mejor...
El yen japonés se está fortaleciendo levemente este martes frente a otras monedas importantes después de que se informara que...
Las publicaciones de los índices PMI manufactureros de finales de diciembre, están siendo lo más destacado del calendario económico...
Hechos: EURUSD ha roto por encima del rango de consolidación El precio se sitúa por encima de la EMA de 100 períodos Recomenadación: Operación:...
Los mercados europeos prevén una apertura al alza Los mercados de EE. UU., Reino Unido y Canadá están cerrados por vacaciones Publicaciones...
Los índices asiáticos fueron mixtos en un lunes con volumen reducido con motivo de las vacaciones, con la mayoría de...
Después de las ganancias eufóricas de ayer, hoy vemos un marcado en enfriamiento, con los inversores preparándose para cerrar...
Según las noticias proporcionadas por Nikkei, el BoJ evalúa elevar el pronóstico de inflación más cerca del objetivo...
La primera semana del Año Nuevo siempre es interesante ya que los comerciantes hacen nuevas asignaciones estratégicas. La PRÓXIMA...
Vitalik Buterin, cocreador de la segunda criptomoneda más grande, Ethereum, publicó ayer en Twitter que el potencial de la cadena de bloques...
Europa y Wall Street caen con fuerza en la última sesión bursátil de 2022 Última jornada bursátil del año...
La última sesión bursátil en Wall Street en 2022 comienza con caídas en las cotizaciones de las principales acciones bursátiles....
Las acciones del fabricante de automóviles eléctricos Lucid (LCID.US) cotizan casi un 30 % por debajo de los niveles de la oferta pública...
Las acciones de Mesa Air (MESA.US) cayeron bruscamente antes de la campana de apertura después de que la aerolínea regional registrara una...
CNBC TV informó citando fuentes gubernamentales que Apple (AAPL.US) quiere que BYD Electronics de China pueda entrar en una empresa conjunta...
El dólar canadiense se fortalece frente al dólar durante la última sesión del año en medio de una ligera mejora en el...
La última sesión bursátil de 2022 en el Viejo Continente comenzó con descensos en las valoraciones de las principales empresas...
