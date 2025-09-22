DE30: El Viejo Continente bajo presión a finales de 2022
La última sesión bursátil de 2022 en el Viejo Continente comenzó con descensos en las valoraciones de las principales empresas...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
La última sesión bursátil de 2022 en el Viejo Continente comenzó con descensos en las valoraciones de las principales empresas...
El par GBPJPY extiende las pérdidas de ayer cuando el BoJ anunció el tercer día de movimientos del mercado de bonos, lo que respalda...
Los mercados europeos se preparan para abrir a la baja Algunos mercados estarán abiertos con horario reducido PMI de Chicago de...
Los índices estadounidenses terminaron la negociación de ayer significativamente al alza. El S&P 500 ganó un 1,75%,...
Los índices en Wall Street están borrando las caídas de los últimos días y continúan subiendo en un estado de...
Las compañías médicas están experimentando una 'segunda juventud' hoy en una ola de informes de una pandemia de coronavirus...
Apple borra las caídas de la sesión de ayer, US100 gana más del 2% Tesla gana por comentarios alcistas de Morgan Stanley Las...
Pocos cambios en el Ibex a una jornada de acabar el año Sesión positiva en las plazas occidentales y asiáticas donde el sentimiento...
17:00h CEST - Informe del DOE sobre inventarios de petróleo. Inventarios de petróleo. Real: +0.718mb. Esperado: -1,52 mb (API: -1,3...
CAMBIO DE GAS NATURAL EIA BCF ACTUAL -213B (PRONOSTICO -199B, ANTERIOR -87B) ¡NATGAS gana levemente tras el informe de la EIA!
La sesión de negociación del jueves en Wall Street trae ganancias en los índices bursátiles. El estado de ánimo mejora...
Las acciones de la empresa de materiales de alto rendimiento y nanocompuestos Meta Materials (MMAT.US) cotizan un 3% más hoy antes de la apertura,...
El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo fue de 225.000 en la semana que finalizó el 24 de diciembre, en comparación...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) rompieron su reciente racha de pérdidas el miércoles, ya que algunos analistas aún consideran que...
El índice adelantado alemán sigue a flote en la última semana de 2022. W1 El DAX/DE30 sube un 0,54% el jueves y vuelve por...
La primera parte de la sesión de negociación del jueves en los mercados europeos trae una mejora en el sentimiento del mercado en Europa....
Los precios del petróleo cayeron alrededor de un 2,0% el jueves, ya que un número creciente de nuevas infecciones por Covid en China generó...
Las acciones chinas enfrentaron cierta presión de venta recientemente, ya que el aumento de los casos de COVID-19 y las nuevas reglas de viaje impuestas...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor