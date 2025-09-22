Calendario económico: informe del DOE, nuevas preocupaciones por el Covid
Los mercados europeos se preparan para abrir ligeramente al alza Varios países imponen restricciones de entrada a pasajeros chinos Datos...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Los índices de EE. UU. terminaron la negociación de ayer significativamente más bajo con todos los principales índices...
La sesión del miércoles en los mercados europeos comenzó relativamente plana, con los principales índices bursátiles...
Independientemente de la tormenta de invierno de Elliott que azota los Estados Unidos, los precios de la gasolina están cayendo a medida que los...
Los índices estadounidenses volvieron a estar bajo presión hoy a pesar de una sesión alcista prometedora. A los inversores les preocupa...
El Ibex35 mantiene su fortaleza y defiende los 8.200 puntos Jornada mixta en los mercados de riesgo donde los índices de renta variable ofrecen...
La criptomoneda Solana mantiene las caídas por otra semana consecutiva y ya está casi un 94% por debajo de su precio máximo en el...
El índice de noviembre de contratos de venta de viviendas pendientes en Estados Unidos registró hoy su segunda lectura más baja en...
La sesión del miércoles en Wall Street comenzó con ganancias moderadas en los principales índices estadounidenses. El impulso...
El precio de la soja volvió por encima de la marca de 1.500$, ya que la sequía potencial en el productor clave Argentina generó preocupaciones...
Los precios de las acciones del fabricante de automóviles coreano Hyundai Motor (HYU.DE) continuaron con su fuerte venta, perdiendo casi un 5% hoy....
Las acciones de la empresa minera de criptomonedas Argo Blockchain (ARB.UK) están ganando casi un 140 % hoy, gracias a nuevos acuerdos que reducen...
Si bien la mayoría de los índices europeos están bastante apagados el miércoles, las acciones en Londres subieron considerablemente...
Los precios de NATGAS cayeron drásticamente el miércoles a pesar de que la producción de gas en la región de los Apalaches,...
El yen japonés es la divisa con peor desempeño entre las principales el miércoles, lastrado por un resumen de las opiniones de la...
Los mercados europeos se preparan para abrir ligeramente al alza Informe API sobre inventarios de petróleo Índice manufacturero...
Los índices de EE.UU. terminaron la negociación de ayer con ánimos mixtos. S&P 500 cayó un 0,41%, Dow Jones...
El sentimiento mixto dominó la sesión de hoy en Europa. El índice FRA 40 ganó un 0,42%, mientras que el alemán DE30...
