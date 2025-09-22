Cripto - ¿qué esperar en 2023?
El año 2022 fue una verdadera prueba de fuego para las criptomonedas, lo que resultó en una venta masiva y caídas en todo el mercado,...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
El año 2022 fue una verdadera prueba de fuego para las criptomonedas, lo que resultó en una venta masiva y caídas en todo el mercado,...
Los últimos informes sobre el cierre planificado de la producción de Tesla en su fábrica de Shanghái han provocado una caída...
Los precios del oro están ganando más del 1,2% hoy y superando la barrera de los 1.800 dólares gracias a otro levantamiento de las...
Los índices estadounidenses vuelven a caer después de las vacaciones de Navidad Tesla (TSLA.US) pierde casi un 6% en medio de nuevas...
La sesión del martes en Wall Street trae un poco de consternación tras el parón navideño. Nos espera la última semana...
El par USDJPY borró las pérdidas iniciales y se está moviendo al alza a medida que los inversores digirieron nuevas cifras que mostraron...
La desaceleración de la producción en la planta de Shanghái que comenzó este mes se extenderá, según el documento...
Los índices bursátiles europeos cotizan al alza China aliviará las restricciones de viajes Symrise AG (SY1.DE) ha sido actualizado...
La divisa china se fortaleció el martes después de que Beijing anunciara que eliminaría las medidas de aislamiento de Covid-19 para...
Los mercados bursátiles europeos se preparan para abrir al alza Datos de segundo nivel de EE. UU. Días festivos en Reino...
Los futuros de EE.UU. iniciaron la sesión de hoy al alza. US 30 y US 500 subieron más de un 0,50 % cada uno, mientras que US 100 gana...
TGA es clave para ver a principios del próximo año El próximo año, Estados Unidos volverá a enfrentarse al problema...
Las proyecciones de la demanda de petróleo parecen bastante buenas para el próximo año, pero el precio sigue siendo relativamente...
Moonbeam es una de las pocas criptomonedas que gana más del 1% hoy. El rango de ganancias ha sido de 5-7% durante la sesión hasta ahora....
Ha sido un año muy interesante para las materias primas. La alta inflación provocó que los inversores se interesaran aún más...
Comienza la última semana de negociación y los mercados están listos para concluir este año bastante decepcionante. En 2022,...
Casi todos los mercados bursátiles están cerrados este lunes por el día de Navidad de ayer Wall Street suele operar el 26 de...
La inflación PCE subyacente de EE. UU. cayó del 5,0 al 4,7 % interanual, mientras que el mercado esperaba una desaceleración...
Los precios del petróleo siguen recuperándose. El WTI cotiza al nivel más alto desde el 5 de diciembre de 2022 y cierra en $80 por...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor