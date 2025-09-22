Resumen diario: la Fed tiene más razones para subir
La inflación PCE subyacente de EE. UU. cayó del 5,0 al 4,7 % interanual, mientras que el mercado esperaba una desaceleración...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
La inflación PCE subyacente de EE. UU. cayó del 5,0 al 4,7 % interanual, mientras que el mercado esperaba una desaceleración...
Los precios del petróleo siguen recuperándose. El WTI cotiza al nivel más alto desde el 5 de diciembre de 2022 y cierra en $80 por...
La última semana de negociación en los mercados cerrará este año bastante decepcionante. En 2022, los principales impulsores...
Los metales preciosos suben mientras el USD retrocede El oro prueba la resistencia de $1,800 El platino salta más del 4% y...
Los índices americanos cotizan planos en la primera hora de la sesión prenavideña Dow Jones rebota desde la media...
Los resultados de los datos relacionado con el PCE de EE. UU. para noviembre se publicó hoy a la 1:30 p. m. GMT. La atención se centró...
Los precios del gas natural en EEUU han caído significativamente en los últimos días. El NATGAS ha descendido por debajo de los 5...
Datos de noviembre: • Inflación PCE general: 5,5 % interanual frente al 5,6 % interanual esperado (6,0 % interanual anterior) •...
Red Eléctrica pierde atractivo entre los inversores al aumentar las rentabilidades de la renta fija y ante su nuevo plan estratégico...
La revisión del PIB empujó a Wall Street a la baja La publicación final del informe del PIB de EE. UU. para el tercer trimestre...
Indices europeos avanzan timidamente DE30 vuelve a los 14000 pts BMW Group (BMW.DE) expande su cooperación con Solid Power Los...
El precio del gas natural (NATGAS) continúa fluctuando a la baja, pese a la creciente preocupación por los niveles de suministros. Los...
El par USDCAD alrededor de la 1:30pm podría experimentar volatilidad ya que se publicarán varios datos relevantes de ambas economías,destacando...
Índices europeos planos en la apertura Índice de precios PCE de EE. UU. de noviembre Datos de ingresos y gastos personales...
Los índices de EE. UU. cerraron la sesión de ayer a la baja, sin embargo, lograron borrar una gran parte de las pérdidas...
Los índices europeos borraron las ganancias iniciales y terminaron la sesión con una fuerte caída, con el DAX cayendo un 1,39 %...
La venta masiva en Wall Street se intensifica luego de una serie de datos económicos optimistas que reforzaron el caso para un mayor endurecimiento...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) continúan su caída libre, cayendo más de un 7,0 % durante la sesión de hoy y algunos analistas...
Las acciones del distribuidor de automóviles usados más grande de EE. UU., CarMax (KMX.US) estuvieron bajo presión del lado de...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor