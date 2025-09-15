Los futuros en Europa cotizan en verde
Los futuros de los índices estadounidenses registraron subidas en la sesión de ayer, aunque el S&P 500 retrocedió tras superar...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
La producción industrial en Alemania cayó un -1,8% interanual (ajustado estacionalmente), en comparación con las previsiones del -1,4%...
Los inversores están posicionándose en respuesta a la información que llega sobre los próximos movimientos de Donald...
Las acciones de Tesla (NASDAQ: Tesla) cayeron ante el aumento de tensiones entre Elon Musk y el expresidente Donald Trump, luego de que Trump criticara...
El peso mexicano cotiza de forma estable este miércoles, en medio de una jornada con escasos movimientos en el mercado cambiario. Durante la sesión,...
Los futuros del S&P 500 (US500) registran una modesta subida del 0,2 %, intentando revertir las pérdidas previas. El repunte se produce tras...
Las acciones de PVH Corp. (PVH.US) —la empresa estadounidense propietaria de Calvin Klein y Tommy Hilfiger— caen más de 18 % en la sesión...
Los futuros del gas natural (NATGAS) retroceden después de que los datos más recientes de la EIA mostraran un aumento mayor al esperado en...
Los índices de Wall Street abren con tono mixto este jueves, con una pérdida promedio del 0,15 % en la sesión al contado. Los futuros...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 📉 Mercados globales en modo espera: la Fed gana tiempo y el BCE inicia recortes Wall...
El peso chileno gana terreno este jueves, con el tipo de cambio USDCLP cayendo a la zona de los 930 pesos, en medio de un retroceso general del dólar...
Declaraciones principales: “Los datos de encuestas apuntan a perspectivas más débiles en el corto plazo.” “Aranceles...
Estados Unidos – Datos publicados: Empleo – Solicitudes semanales: Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: 247.000 (Previsión:...
Circle Internet Group, emisor de la stablecoin USDC, ha completado con éxito su oferta pública inicial (OPI) para entrar en la NYSE. Esto...
El BCE cumple con las previsiones del mercado. En su última reunión, celebrada este mismo jueves 5 de junio, el organismo presidido por Christine...
La plata subió un 3,5% hoy, alcanzando casi los 35,6 dólares por onza, alcanzando su nivel más alto desde 2011. Este repunte se ve...
Las acciones de Wizz Air (WIZZ.UK) caen hoy un 27%, su mayor pérdida en un día desde la pandemia, debido a que un informe financiero decepcionante...
