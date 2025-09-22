CarMax a la baja después de la presentación de resultados 📉
Las acciones del distribuidor de automóviles usados más grande de EE. UU., CarMax (KMX.US) estuvieron bajo presión del lado de...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Las acciones del distribuidor de automóviles usados más grande de EE. UU., CarMax (KMX.US) estuvieron bajo presión del lado de...
El Departamento de Información y Administración Energética de EEUU ha publicado hoy sus datos de reservas de gas natural, que reflejan...
Los índices de EE. UU. comenzaron la sesión de hoy a la baja PIB de EE. UU. para el tercer trimestre se ha revisado al alza Las acciones...
Los principales índices de Wall Street cayeron bruscamente al comienzo de la sesión de hoy, debido a que los nuevos datos de los EE. UU....
El paquete de datos de EE. UU. para el tercer trimestre de 2022 se publicó hoy a la 1:30 p. m. GMT. La atención se centró principalmente...
Se tambalea la recuperación en el corto plazo Gráfico semanal El DAX/DE30 cae desde el máximo semanal (14.227 puntos). El martes,...
El Banco Central de la República de Turquía anunció su decisión final sobre los tipos hoy a las 11:00 am GMT. El mercado esperaba...
La renta variable europea recorta a la baja tras arrancar en verde El DAX (DE30) retrocede desde la zona de medias móviles a...
El Banco Central de Turquía anunciará su decisión final sobre la tasa de 2022 hoy a las 12:00 p. m. GMT. Se espera que CBRT deje la...
Los índices europeos se preparan para una apertura al alza Se espera que CBRT mantenga los tipos de interes sin cambios Publicación...
Los índices de EE. UU. terminaron claramente al alza con todos los principales índices de Wall Street subiendo más del 1%. El S&P...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy marcadamente al alza, con el Dax sumando un 1,54 % mientras las acciones intentaban recuperarse...
Las acciones de FedEx (FDX.US) subieron más del 4,0% el miércoles a pesar de las cifras trimestrales mixtas. Empresa que es considerada como...
Las acciones de Swatch Group (UHR.CH), un consorcio relojero suizo líder, han subido casi un 2,5% hoy. ¿Los inversores están empezando...
Publicación se porduce mediante un informe del Departamento de Energía de EE. UU., no logrando desencadenar movimientos importantes...
Los índices de EE. UU. comienzan con positivismo Las acciones de Starbucks (SBUX.US) se desploman tras la rebaja de analistas Las acciones...
El dato del índice de confianza del consumidor en EEUU ha sido de 108.3 puntos, una cifra superior a la registrada en noviembre (101.4 puntos) y...
Los índices europeos comenzaron a recuperarse con fuerza durante la sesión de ayer, pero hoy los índices brillan con fuerza en verde....
La entrada en el IBEX 35 parece que le está sentando de maravilla a Unicaja, que lo ha celebrado con grandes subidas en las últimas sesiones...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor