Nike se dispara un 12% en el premarket tras presentar resultados📈
Nike (NKE.US) informó de excelentes resultados financieros para su segundo trimestre fiscal, que finalizó el 30 de noviembre de 2022. Los...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
La inflación anual de Canadá cayó ligeramente al 6,8% interanual en noviembre desde el 6,9% en octubre, por encima de las expectativas...
A pesar de la volatilidad relativamente baja, los vendedores lograron empujar al par GBPUSD por debajo del soporte principal de 1.2150, marcado por...
Según reportes del portal Electrek, Tesla parará la contratacion y se prepara para otra ola de despidos de empleados debido a las sombrías...
Índices europeos al alza. DE30 prueba el retroceso del 50% cercano a los 14.060 pts. Aurubis cancela su política...
La decisión del BoJ de ayer de ampliar la banda de tolerancia en torno al objetivo de rendimiento a 10 años fue de línea dura...
Los índices bursátiles europeos abrirán al alza Se prevé una desaceleración del IPC canadiense del 6,9...
Los índices de EE. UU. lograron recuperarse de las caídas iniciales y terminaron la sesión de ayer al alza. El S&P 500 ganó...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy en su mayoría a la baja, con el DAX cayendo un 0,42 % mientras los operadores...
Los precios altísimos de la plata están impulsando las cotizaciones de las empresas mineras, que hoy dominan las ganancias de los precios...
NATGAS cayó más de un 8,0% durante la sesión de hoy debido a que las perspectivas de un clima más cálido durante las...
El USDJPY extendió la venta generalizada provocada por el reciente movimiento del BoJ y rompió por debajo del nivel de 132.00. Uno de los...
El precio de la plata subió considerablemente durante la sesión del martes y se acerca al máximo de ocho meses, mientras los inversores...
El copropietario e inversor multimillonario de Aston Martin (AML.UK), Lawrence Stroll, ha aumentado su participación para bloquear una posible oferta...
El precio de Filecoin ha estado cayendo en los últimos días debido a que los inversores cuestionaron la utilidad de la criptomoneda y los...
Los datos de ventas minoristas en Canadá a cierre de octubre han sido publicados a las 13:30h (GMT+1). Los resultados han sido mixtos, si bien no...
Los datos de suministros de gas en EEUU reflejan que la gasística Freeport está comenzando a retirar de la circulación parte...
Los índices de EE. UU. terminaron la jornada de ayer a la baja. El S&P 500 cayó un 0,90 %, el Dow Jones bajó un 0,49 %...
